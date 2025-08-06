iPhone 15 Pro kamera ayarları nasıl optimize edilir?

Telefonların güçlü bir kamera sistemine sahip olması elbette büyük bir avantaj olarak değerlendirilir. Fakat kamera potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bazı ayarların dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te ise 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası bulunmaktadır. Apple’ın Pro kamera sistemine entegre ettiği donanım ve yazılım özellikleri ile iPhone 15 Pro ve Pro Max kamera ayarları da sunmaktadır.

iPhone 15 Pro kamera ayarları nasıl olmalı?

Daha kaliteli fotoğraf çekmek isteyen iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları kamera ayarlarını nasıl değiştireceklerini araştırmaktadır.

iPhone 15 Pro ve Pro Max kamera ayarları

İlk olarak kare oranı ayarından başlayalım. 4:3 ya da 16:9 formatları tercih ederek fotoğraflarınızın çerçevesini istediğiniz gibi şekillendirebilir ve daha estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.

iPhone 15 Pro'nuzun varsayılan çözünürlüğü 24 Megapiksel olarak ayarlanmıştır. Bunu değiştirmek için:

Ayarlar > Kamera > Biçimler'i açın. Modelinize bağlı olarak Apple ProRAW veya ProRAW & Resolution Control'ü açın. Pro Varsayılan'ın yanında, ProRAW Max > ProRAW Max (en fazla 48 MP) öğesine dokunun.