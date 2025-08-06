iPhone 15 Pro kamera ayarları nasıl optimize edilir?

Telefonların güçlü bir kamera sistemine sahip olması elbette büyük bir avantaj olarak değerlendirilir. Fakat kamera potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bazı ayarların dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te ise 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası bulunmaktadır. Apple’ın Pro kamera sistemine entegre ettiği donanım ve yazılım özellikleri ile iPhone 15 Pro ve Pro Max kamera ayarları da sunmaktadır.
iPhone 15 Pro kamera ayarları nasıl olmalı?
Daha kaliteli fotoğraf çekmek isteyen iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları kamera ayarlarını nasıl değiştireceklerini araştırmaktadır.
iPhone 15 Pro ve Pro Max kamera ayarları
- İlk olarak kare oranı ayarından başlayalım. 4:3 ya da 16:9 formatları tercih ederek fotoğraflarınızın çerçevesini istediğiniz gibi şekillendirebilir ve daha estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.
iPhone 15 Pro'nuzun varsayılan çözünürlüğü 24 Megapiksel olarak ayarlanmıştır. Bunu değiştirmek için:
- Ayarlar > Kamera > Biçimler'i açın.
- Modelinize bağlı olarak Apple ProRAW veya ProRAW & Resolution Control'ü açın.
- Pro Varsayılan'ın yanında, ProRAW Max > ProRAW Max (en fazla 48 MP) öğesine dokunun.
- Düşük ışığa sahip yerlerde daha kaliteli fotoğraf çekmek isteyenlerin Gece Modu’nu aktif hale getirmeleri daha iyi olacaktır. Bu sayede ortam karanlık olsa bile daha net görüntüler elde edilebilir.
- Ultra geniş lens kullanım esnasında kenarlarda oluşabilecek bozulmalar pek çok kullanıcıyı düşündürür. Fakat Lens Düzeltme özelliği bu tür hataları otomatik olarak düzeltir.
- Kamera ayarlarında yer alan "Kompozisyon" bölümündeki "Su Terazisi" özelliğini açarak ufuk çizgisini daha düzgün şekilde hizalayabilirsiniz.
- Fotoğraf ve videoların dosya boyutunu azaltıp depolama alanından tasarruf etmek isteyen kullanıcılar, "Biçimler" bölümünden "Yüksek Verimlilik" seçeneğini tercih etmelidir. Bu ayar sayesinde fotoğrafın kalitesi korunarak dosyalar daha küçük hale getirilir.
- Öte yandan çekim yaparken nesneleri daha düzgün bir biçimde konumlandırmak için "Ayarlar" kısmından "Izgara" görünümünü aktif hale getirin.
- Daha net ve kaliteli videolar kaydetmek için kayda başlamadan önce ekranın sağ üst köşesindeki HD simgesine dokunarak 4K çözünürlüğü seçin. Bununla beraber 30 FPS yazısına dokunarak saniyede 60 kare yani 60 FPS çekim moduna geçin.
- Fotoğraflarında daha fazla detay ve düzenleme esnekliği arayan kullanıcıların ProRAW formatında çekim yapmayı düşünmeleri gerekir. Bununla beraber Akıllı HDR 5 özelliği sayesinde ışık ve gölge dengesi otomatik sağlanır.
- Önerilen fotoğraf özelliklerinden biri de iPhone 15 Pro ve Pro Max’in Portre Modu’dur. Portre Modu sayesinde arka plan bulanık hale getirilir.
- Bilinmesi gereken ayarlardan biri olarak portre ışık efektlerini değiştirerek fotoğraf çekimi için en uygun atmosfer oluşturulabilir. Örneğin, daha doğal ve sıcak bir görünüm elde etmek için “Doğal Işık” seçeneğini tercih edilmelidir. Fotoğrafa daha dramatik bir vurgu yapmak isterseniz de “Sahne Işığı” gibi efektlerden faydalanabilirsiniz.