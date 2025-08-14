iPhone 17 Air "Sky Blue" rengi ile görüntülendi: İşte dikkat çeken detaylar

Apple’ın iPhone 17 ailesiyle ilgili renk seçenekleri bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Sızıntılara göre serinin en dikkat çeken üyesi ise tamamen yeni bir model olan iPhone 17 Air olacak gibi görünüyor. İddialara göre bu cihaz, ince gövdesi ile öne çıkacakken, küçük batarya kapasitesi ve tek arka kamera gibi tavizlerle gelecek.

"SKY BLUE" RENGİ İLE VİDEODA GÖRÜLDÜ

Yeni paylaşılan bir “ilk bakış” videosunda, iPhone 17 Air’in maket modeli Sky Blue (Gökyüzü Mavisi) rengiyle görüntülendi. GSMArena'da yer alan habere göre bu ton, soluk mavilere göre daha yoğun ve adını aldığı gökyüzünü hatırlatan bir yapıya sahip.

"İNCE TASARIM" İDDİASI

Son sızıntılara göre iPhone 17 Air'ın kalınlığı yalnızca 5,65 mm ile 5,7 mm arasında olacak. Bu değer, bugüne kadarki en ince iPhone olabileceğini gösteriyor.

IPHONE 17 AIR TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Apple'ın iPhone 17 ailesini 9 Eylül tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtması bekleniyor.