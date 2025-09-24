iPhone 17'de Wi-Fi sorunu: Kullanıcılar şikayet etti, yüzlerce yorum geldi!

Apple’ın iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 17 serisi ve ince tasarımlı iPhone Air modeli, tanıtıldıkları günden bu yana teknoloji dünyasında konuşulurken, şimdi ise dikkat çeken bir sorunla gündemdeler. Son günlerde paylaşılan raporlar, bazı iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air kullanıcılarının o sorun ile karşı karşıya olduklarını gösteriyor.

MacRumors'ta yer alan habere göre, sorundan etkilenen kullanıcılar, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinde Wi-Fi bağlantısının belirli aralıklarla kesildiğini ve yeniden bağlandığını bildirdi. Son dört gündür MacRumors forumlarında, Reddit’te ve Apple Destek Topluluğu’nda bu sorunla ilgili yüzlerce yorum paylaşıldı. Sorunun ne kadar yaygın olduğu ise henüz net değil.

Etkilenen kullanıcılar, iPhone’un kilidini açtıklarında Wi-Fi’nin kısa süreliğine koptuğunu ve ardından yeniden bağlandığını belirtiyor. Apple’ın araçlardaki CarPlay sistemi Wi-Fi bağlantısına dayandığı için, sorun CarPlay’in de kesilmesine yol açabiliyor.

Birçok kullanıcı da sorunun Apple Watch ile eşleştirilmiş ve kilidi açık haldeyken yaşandığını söylüyor.

Bu durumun donanım mı yoksa yazılım kaynaklı mı olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak Apple, bu tür sorunları genellikle bir yazılım güncellemesiyle çözebiliyor.

iPHONE 17 MODELLERİNDE N1 ÇİPİ VAR

Yeni iPhone modellerinin tamamı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread bağlantısı için Apple’ın ilk özel tasarım N1 çipiyle donatıldı. Önceki iPhone modellerinde ise kablosuz ağ için Broadcom çipi kullanılıyordu.

Apple, CNBC’ye verdiği yakın tarihli bir röportajda N1 çipinin güç verimliliğini öne çıkarmıştı.

Şirket, yeni iPhone’lar için yayımladığı basın bültenlerinde ise N1 çipinin Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop gibi özelliklerin performansını ve güvenilirliğini de artırdığını belirtmişti.