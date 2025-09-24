HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone 17'de Wi-Fi sorunu: Kullanıcılar şikayet etti, yüzlerce yorum geldi!

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air kullanıcılarının bir kısmı Wi-Fi sorunundan şikâyetçi. Son dört gündür çeşitli forum, topluluk ve sosyal medya platformlarında iPhone Wi-Fi sorunu ile ilgili yüzlerce yorum paylaşıldığı belirtiliyor. Sorunun ne kadar yaygın olduğu ise henüz net bir şekilde bilinmiyor.

iPhone 17'de Wi-Fi sorunu: Kullanıcılar şikayet etti, yüzlerce yorum geldi!
Enes Çırtlık

Apple’ın iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 17 serisi ve ince tasarımlı iPhone Air modeli, tanıtıldıkları günden bu yana teknoloji dünyasında konuşulurken, şimdi ise dikkat çeken bir sorunla gündemdeler. Son günlerde paylaşılan raporlar, bazı iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air kullanıcılarının o sorun ile karşı karşıya olduklarını gösteriyor.

IPHONE 17'DE WI-FI SORUNU!

MacRumors'ta yer alan habere göre, sorundan etkilenen kullanıcılar, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinde Wi-Fi bağlantısının belirli aralıklarla kesildiğini ve yeniden bağlandığını bildirdi. Son dört gündür MacRumors forumlarında, Reddit’te ve Apple Destek Topluluğu’nda bu sorunla ilgili yüzlerce yorum paylaşıldı. Sorunun ne kadar yaygın olduğu ise henüz net değil.

iPhone 17 de Wi-Fi sorunu: Kullanıcılar şikayet etti, yüzlerce yorum geldi! 1

Etkilenen kullanıcılar, iPhone’un kilidini açtıklarında Wi-Fi’nin kısa süreliğine koptuğunu ve ardından yeniden bağlandığını belirtiyor. Apple’ın araçlardaki CarPlay sistemi Wi-Fi bağlantısına dayandığı için, sorun CarPlay’in de kesilmesine yol açabiliyor.

Birçok kullanıcı da sorunun Apple Watch ile eşleştirilmiş ve kilidi açık haldeyken yaşandığını söylüyor.

Bu durumun donanım mı yoksa yazılım kaynaklı mı olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak Apple, bu tür sorunları genellikle bir yazılım güncellemesiyle çözebiliyor.

iPHONE 17 MODELLERİNDE N1 ÇİPİ VAR

Yeni iPhone modellerinin tamamı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread bağlantısı için Apple’ın ilk özel tasarım N1 çipiyle donatıldı. Önceki iPhone modellerinde ise kablosuz ağ için Broadcom çipi kullanılıyordu.

Apple, CNBC’ye verdiği yakın tarihli bir röportajda N1 çipinin güç verimliliğini öne çıkarmıştı.

Şirket, yeni iPhone’lar için yayımladığı basın bültenlerinde ise N1 çipinin Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop gibi özelliklerin performansını ve güvenilirliğini de artırdığını belirtmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çelik'ten CHP'ye sert tepki: "Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar"Çelik'ten CHP'ye sert tepki: "Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar"
Dünyanın en popüler oyunlarından biri, üniversitede ders oluyor!Dünyanın en popüler oyunlarından biri, üniversitede ders oluyor!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Wi-Fi iPhone 17
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.