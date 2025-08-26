HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone 17'den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL

Apple meraklıları gözlerini iPhone 17'ye çevirdi. Ancak merak edilen teknoloji daha tanıtılmadan altın versiyonu piyasayı kavurdu. Fiyatı neredeyse 500 bin TL olan altı patlar vurgulu tasarım ise dikkat çekti.

iPhone 17'den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL
Ufuk Dağ

Apple, tüm dünyanın beklediği iPhone 17 serisini çok yakında meraklılarıyla buluşturacak. Henüz resmî bir açıklama gelmedi ancak tüm tahminler, 9 Eylül günü etkinliğin gerçekleştirileceğini gösteriyor. Telefonlar henüz tanıtılmasa da sızıntılar sayesinde tasarımlar ortaya çıktı. İşte bu yüzden de bazı firmalar şimdiden iPhone 17 aksesuarları üretmeye başladı bile.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Akıllı telefonların ultra lüks versiyonları ile tanıdığımız Caviar, daha iPhone 17 tanıtılmadan bir versiyon satışa sunmaya başladı. iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için sunulan bu özel üretim model, tahmin edebileceğiniz üzere ultra lüks detaylara ve ağzınızı açık bırakacak bir fiyata sahip.

İşte “rus ruleti”nden ilham alan iPhone 17 Pro Russian Roullette versiyonu

iPhone 17 den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL 1

Versiyon, “iPhone 17 Pro Russian Roullette” ismiyle karşımıza çıkıyor. Webtekno'da yer alan habere göre ürün isminden de anlaşılabileceği üzere şirket, bu modelde altıpatlar ile oynanan ünlü ölümcül şans oyunu rus ruletinden ilham almış. Arka kısmına baktığımızda altıpatlar tabancanın mermi koyulan yuvarlak kısmının ortaya yerleştirildiğini görebiliyoruz. Buraya tıpkı oyunda olduğu gibi bir adet kurşun koyulmuş. Ayrıca üst ve alt kısmında ise kurşunlar dizilmiş.

"CESARET ETMEYİ ANLAYANLAR İÇİN"

iPhone 17 Pro versiyonu, şirketin “Desperado koleksiyonunun bir parçası. Hatta bu koleksiyonun “amiral gemisi ürünleri” olarak nitelendiriliyor. Modelin, 24 karat altın kullanılarak tasarlandığını belirtelim. Şirket, bu ilginç aksesuarı şöyle tanımlıyor: “Riskin, kararlılığın ve her şeyi göze alma cesaretinin cesur bir sembolü. Rus ruleti temkinliler için değil, kazanmak için cesaret etmeyi anlayanlar içindir. Çünkü şans, sadece korkusuzları takip eder.”

iPhone 17 den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL 2

NEREDEYSE 500 BİN TL

Bu versiyon, telefon tanıtılınca arka kısmı değiştirilerek kullanıcılara sunulacak. Rus ruleti versiyonunun iPhone 17 Pro için olan versiyonu 10 bin 990 dolara (450 bin TL) satılıyor. Pro Max versiyonunda ise 11 bin 490 dolarlık (471 bin TL) fiyat var. Ayrıca iPhone 16 Pro versiyonu olduğunu da belirtelim. Onun fiyatı ise 9 bin 990 dolardan (409 bin TL) başlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.453,38
4.455,46
% 0.43
11:17
Ons Altın / TL
138.622,87
138.645,99
% 0.48
11:32
Ons Altın / USD
3.378,97
3.379,33
% 0.39
11:32
Çeyrek Altın
7.125,40
7.284,68
% 0.43
11:17
Yarım Altın
14.206,28
14.569,36
% 0.43
11:17
Ziynet Altın
28.501,62
29.049,61
% 0.43
11:17
Cumhuriyet Altını
29.450,00
29.895,00
% -0.42
15:47
Anahtar Kelimeler:
Apple Altın iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.