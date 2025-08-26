iPhone 17'den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL

Apple, tüm dünyanın beklediği iPhone 17 serisini çok yakında meraklılarıyla buluşturacak. Henüz resmî bir açıklama gelmedi ancak tüm tahminler, 9 Eylül günü etkinliğin gerçekleştirileceğini gösteriyor. Telefonlar henüz tanıtılmasa da sızıntılar sayesinde tasarımlar ortaya çıktı. İşte bu yüzden de bazı firmalar şimdiden iPhone 17 aksesuarları üretmeye başladı bile.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Akıllı telefonların ultra lüks versiyonları ile tanıdığımız Caviar, daha iPhone 17 tanıtılmadan bir versiyon satışa sunmaya başladı. iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için sunulan bu özel üretim model, tahmin edebileceğiniz üzere ultra lüks detaylara ve ağzınızı açık bırakacak bir fiyata sahip.

İşte “rus ruleti”nden ilham alan iPhone 17 Pro Russian Roullette versiyonu

Versiyon, “iPhone 17 Pro Russian Roullette” ismiyle karşımıza çıkıyor. Webtekno'da yer alan habere göre ürün isminden de anlaşılabileceği üzere şirket, bu modelde altıpatlar ile oynanan ünlü ölümcül şans oyunu rus ruletinden ilham almış. Arka kısmına baktığımızda altıpatlar tabancanın mermi koyulan yuvarlak kısmının ortaya yerleştirildiğini görebiliyoruz. Buraya tıpkı oyunda olduğu gibi bir adet kurşun koyulmuş. Ayrıca üst ve alt kısmında ise kurşunlar dizilmiş.

"CESARET ETMEYİ ANLAYANLAR İÇİN"

iPhone 17 Pro versiyonu, şirketin “Desperado koleksiyonunun bir parçası. Hatta bu koleksiyonun “amiral gemisi ürünleri” olarak nitelendiriliyor. Modelin, 24 karat altın kullanılarak tasarlandığını belirtelim. Şirket, bu ilginç aksesuarı şöyle tanımlıyor: “Riskin, kararlılığın ve her şeyi göze alma cesaretinin cesur bir sembolü. Rus ruleti temkinliler için değil, kazanmak için cesaret etmeyi anlayanlar içindir. Çünkü şans, sadece korkusuzları takip eder.”

NEREDEYSE 500 BİN TL

Bu versiyon, telefon tanıtılınca arka kısmı değiştirilerek kullanıcılara sunulacak. Rus ruleti versiyonunun iPhone 17 Pro için olan versiyonu 10 bin 990 dolara (450 bin TL) satılıyor. Pro Max versiyonunda ise 11 bin 490 dolarlık (471 bin TL) fiyat var. Ayrıca iPhone 16 Pro versiyonu olduğunu da belirtelim. Onun fiyatı ise 9 bin 990 dolardan (409 bin TL) başlıyor.