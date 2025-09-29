HABER

iPhone 17'lerde "scratchgate" sorunu: Apple'dan dikkat çeken değişiklik!

Apple, özellikle sosyal medyada "scratchgate" olarak isimlendirilen ve gündem olan iPhone 17'lerdeki çizilme sorunu için mağazalarda değişikliğe gitti. Ayrıca iç soruşturma başlatan şirket, çizilmenin nedenini de belirledi.

Enes Çırtlık

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17, satışa sunulduğu ilk günden bu yana yalnızca tasarımı ve özellikleriyle değil, aynı zamanda beklenmedik bir tartışmayla da gündemde. Kullanıcıların sosyal medyada “scratchgate” olarak adlandırdığı bu tartışma, mağazalarda sergilenen iPhone 17 modellerinin çizildiğine dair iddialar ile başladı. Şimdiyse iPhone 17 "scratchgate" sorunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

APPLE NEDENİ BELİRLEYİP ÖNLEM ALDI

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple, mağazalarda sergilenen iPhone 17'lerin neden çizildiğini tespit etti. Hatta bununla ilgili de önlemler aldı. Ayrıca Apple mağazalarında çalışanlar için de yeni temizlik önerileri ayarlandı. Apple, tüm bunların sonucunda iPhone 17'lerin mağazalarda çizilme durumunu önleyeceğini düşünüyor.

iPhone 17 lerde "scratchgate" sorunu: Apple dan dikkat çeken değişiklik! 1
(Fotoğraf kaynağı: Consomac)

IPHONE'LARIN ÇİZİLMESİNE MAGSAFE NEDEN OLMUŞ

Apple'ın gerçekleştirdiği iç soruşturmaya göre iPhone 17 modellerinin mağazalarda çizilmesine neden olan şey, mağazalarda bulunan MagSafe stantlarıydı. Mıknatıslı yapı bir süre sonra aşınmış, hâliyle telefonları çizmeye ve kirletmeye başlamıştı. Apple aynı sorunun tekrardan yaşanmasını engellemek için mağazalardaki MagSafe stantlarını kontrol ettirdi ve sorunlu olduğu tespit edilen stantlara silikon kılıf taktırdı.

Apple'a göre iPhone 17'lerin hasarlı görünmesinin başlıca nedeninden biri de kirdi. Bunun üzerine de düşen Apple, çalışanların iPhone 17 temizliğinde kullanması için bir solüsyon ürettirdi. Su ve tuz karışımı olduğu bilinen bu solüsyonu evde kabaca deneyenler, gerçekten de etkili sonuçlar aldılar.

