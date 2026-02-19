HABER

iPhone 17e'ye şimdiden rakip! Google Pixel 10a duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Google, Apple'ın iPhone 17e tanıtımı öncesinde yeni bütçe dostu Pixel 10a'yı duyurdu. Pixel 10a, fiyatı ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

iPhone 17e'ye şimdiden rakip! Google Pixel 10a duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri
Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarında bütçe dostu modeller arasındaki rekabet giderek kızışırken, teknoloji devi Google, en büyük rakibi Apple'ın iPhone 17e tanıtımından önce elini çabuk tutarak yeni akıllı telefonu Pixel 10a'yı piyasaya sürdü.

İŞTE GOOGLE PIXEL 10A'NIN ÖZELLİKLERİ

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Google'ın yeni yapay zeka yazılım yetenekleri ve küçük donanım güncellemeleri getirdiği yeni Pixel 10a, tamamen düz bir arka yüzeye sahip. Böylece cihaz düz bir yüzeye koyulduğunda tamamen düz durabiliyor.

Google, akıllı telefonun 6.3 inçlik Actua ekranının Pixel 9a'dan %11 daha parlak olduğunu belirtiyor. Ayrıca selefinden daha hızlı şarj olan cihaz, 30 saatten fazla pil ömrü sunarken, "Extreme Battery Saver" ayarı açıkken bu süreyi 120 saate kadar çıkarabiliyor. Tıpkı geçen yılki Pixel 9a'da olduğu gibi, yeni model de gücünü Tensor G4 çipinden alıyor.

iPhone 17e ye şimdiden rakip! Google Pixel 10a duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1

Cihazın dikkat çeken bir diğer eksikliği ise Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro Fold modellerinde bulunan "PixelSnap" manyetik Qi şarj özelliğini barındırmaması.

Google'ın "500 doların altındaki bir telefonda bulunan en iyi kamera" olduğunu iddia ettiği 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamerayla gelen Pixel 10a, üst düzey modellerdeki yapay zeka özelliklerini A serisine taşıyor.

Ayrıca Google, Pixel 10a ile birlikte kullanıcıların Wi-Fi veya hücresel ağ bağlantısı olmadığı durumlarda bile acil servislerle iletişim kurmasına olanak tanıyan Uydu üzerinden SOS özelliğini ilk kez A serisine getiriyor. Buna ek olarak Pixel 10a, 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğiyle piyasaya sürülüyor.

RAKİBİ IPHONE 17E GELİYOR

Pixel 10a'nın çıkışı, Apple'ın yakında tanıtıacağı söylenen yeni giriş seviyesi telefonu iPhone 17e'nin hemen öncesine denk geliyor. iPhone 17e'nin, tıpkı geçen yılki iPhone 16e gibi 599 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

