iPhone 18 Pro için 200 dolar zam iddiası: Apple fiyatlarında yeni dönem başlayabilir

Apple’ın iPhone 18 serisi için fiyat artışı beklentisi, Mac ve iPad tarafındaki son zamların ardından daha da büyüdü. Analiz şirketi IDC, daha önce Pro modeller için 100 dolarlık artış öngörürken, yeni değerlendirmede iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatlarının 200 dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor.

IPHONE 18 FİYATLARI 200 DOLAR YÜKSEK OLABİLİR

Analiz şirketi IDC’ye göre Apple’ın iPhone 18 modellerinde fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Şirketin önceki tahmininde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için 100 dolarlık, temel modeller için ise 50 dolarlık artış öngörülüyordu.

Ancak Mac ve iPad fiyatlarındaki son artışların ardından IDC cephesinde beklenti yükseldi. IDC Kıdemli Veri ve Analitik Direktörü Nabila Popal, Mac ve iPad tarafındaki zamların büyüklüğünün iPhone 18 fiyatlarında daha yüksek artışlara işaret ettiğini söyledi.

Popal’a göre bazı Mac ve iPad modellerinde fiyat artışlarının 300 dolara kadar çıkması, iPhone tarafında daha önce varsayılan artıştan daha fazlasının gündeme gelebileceğini gösteriyor. Popal, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde artışın 200 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE KADAR OLABİLİR?

MacRumors'ta yer alan habere göre bu durumda iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.249 ila 1.299 dolar aralığına çıkabilir.

iPhone 18 Pro Max için ise başlangıç fiyatının 1.349 ila 1.399 dolar aralığına yükselebileceği belirtiliyor.

Bu tahminler, IDC’nin fiyat artışı beklentisiyle birlikte Apple’ın diğer cihazlarında görülen artışlara dayandırılıyor. Ancak Apple’dan bu fiyatlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

ZAM BEKLENTİSİNİN NEDENİ

Habere göre Apple fiyatları, küresel bellek krizinin arzı sınırlaması sonucu bileşen maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle artırdı.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Bu nedenle Apple’ın iPhone fiyatlandırma planları için 12 GB RAM taşıyan diğer cihazların ipucu verebilir.

Mesela M4 iPad Air ve daha alt seviye M5 iPad Pro modellerinde 12 GB RAM bulunuyor. Bu cihazlarda fiyatların sırasıyla 150 dolar ve 200 dolar arttığı belirtiliyor. iPhone 18 Pro modelleri için benzer artış ihtimali de bu karşılaştırma üzerinden gündeme geliyor.

YA KATLANABİLİR İPHONE FİYATLARI?

Apple’ın bu yıl katlanabilir bir iPhone da piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. IDC’ye göre bu modelin ortalama satış fiyatı 2.500 dolar olabilir.

Daha yüksek depolama seçeneklerinde ise fiyatın 3.000 dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor. IDC’ye göre premium modelin fiyatı, artan bellek maliyetlerinin bir kısmını dengeleyebilir ve diğer modellerde daha büyük bir fiyat artışının önüne geçebilir.

Bu değerlendirme, katlanabilir iPhone’un yalnızca yeni bir ürün kategorisi olarak değil, Apple’ın genel fiyat stratejisinde de dengeleyici bir unsur olabileceğine işaret ediyor.

FİYAT ARTIŞI SATIŞLARI ETKİLER Mİ?

IDC, iPhone 18 Pro fiyat artışının yükseltme yapan kullanıcı sayısını etkilemeyeceğini düşünüyor. Bunun nedeni olarak, iPhone 15 veya daha eski standart iPhone kullanan tüketicilerin yeni Siri yapay zekasına erişmek için yeni bir iPhone almak isteyebileceği belirtiliyor.

IDC, 2022’den bu yana sevk edilen iPhone’ların yüzde 54’ünün yeni Siri’yi kullanabilmek için yükseltilmesi gerektiğini tahmin ediyor.

Ayrıca Pro Max tercih eden müşterilerin “premium odaklı ve fiyata daha az duyarlı” olduğu belirtiliyor. Birçok kullanıcı da aylık ödeme planlarını tercih ediyor. Bu nedenle iPhone 18 Pro fiyatındaki 200 dolarlık artış, 36 aya bölündüğünde ayda yaklaşık 5 dolara denk geliyor.

APPLE’DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Apple, iPhone 18 serisi için fiyat artışını resmi olarak duyurmadı. Fiyat beklentileri, IDC’nin tahminlerine ve Mac ile iPad tarafındaki son fiyat artışlarından yapılan çıkarımlara dayanıyor.

Bu nedenle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için 200 dolara kadar zam ihtimali, şu aşamada resmi fiyat bilgisi değil, sadece analiz şirketi IDC’nin değerlendirmesi olarak aktarılıyor.