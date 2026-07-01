iPhone 18 Pro için büyük sızıntı: Birçok bilgi ve fotoğraf dark web’e düştü

Apple’ın henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro modellerine ilişkin hassas tedarik zinciri bilgileri yeni bir veri sızıntısıyla gündeme geldi. Reuters’ın incelediği belgelere ve konuya aşina bir kaynağa göre, Tata Electronics’ten çalınan dosyalar arasında iPhone 18 Pro modellerinin bileşenleri, tedarikçileri ve test fotoğrafları bulunuyor.

TATA SIZINTISINDA HANGİ IPHONE 18 PRO BİLGİLERİ YER ALDI?

Reuters’ın haberine göre, ransomware grubu tarafından Tata Electronics’ten çalınan ve dark web’de yayımlanan dosyalar arasında Apple’ın yaklaşan iPhone 18 Pro modellerine ait hassas bileşen ve tedarikçi listeleri bulunuyor.

Yeni belgelerde, iPhone 18 Pro modellerindeki birçok bileşeni bu parçaları sağlayan belirli şirketlerle eşleştiren en az altı dosya olduğu aktarıldı. Bu bilgiler arasında ana devre kartındaki çiplerin yanı sıra batarya ve kamera parçalarına ilişkin detaylar da yer alıyor.

Habere göre belgeler, yaklaşan iPhone 18 Pro modellerinde bulunacak yüzlerce parçayı detaylandırıyor. Ayrıca Apple’ın hangi parçayı birden fazla tedarikçiden aldığı ve hangi alanlarda yalnızca birkaç tedarikçiye dayandığı da kayıtlarda görülebiliyor.

APPLE İÇİN NEDEN HASSAS BİR SIZINTI?

Habere göre Apple, bu bilgileri hassas kabul ediyor. Konuya aşina kişi, belgelerin henüz piyasaya çıkmamış modellere ilişkin olması nedeniyle Apple’ın dark web’de paylaşılmalarından endişe duyduğunu söyledi.

Aynı kaynak, verilerin iPhone parçalarıyla tedarikçileri eşleştirdiğini ve Apple’ın bu bilgileri kamuya açık tedarikçi veritabanında açıklamadığını belirtti.

Bu tür bir sızıntı, Apple’ın dikkatle yürüttüğü iPhone üretim işini tehdit edebilir. Belgelerin rakiplere, sahte ürün üreticilerine ve Apple’ın kendi tedarikçilerine kimin hangi parçayı ürettiğine dair görünüm sağlayabileceği ifade ediliyor.

TATA ELECTRONICS APPLE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Tata Electronics, Apple için hem parça tedarik eden hem de sözleşmeli üretici olarak iPhone montajı yapan bir şirket konumunda. Habere göre Tata, Apple’ın Çin dışındaki en önemli üretim ortaklarından biri haline geliyor.

Bu genişleme, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ülkeyi elektronik üretim merkezi haline getirme hedefinin de önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sızıntı, Apple ile Tata arasındaki güven ilişkisini de zorlayabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Reuters’ın haberinde, Apple’ın Hindistan’a yönelişinin Tata gibi yeni büyük montaj ortaklarına dayandığı vurgulanıyor.

200 BİNDEN FAZLA DOSYA VAR

Reuters daha önce, World Leaks tarafından dark web’de yayımlanan Tata Electronics sızıntısında 200.000’den fazla dosya bulunduğunu bildirmişti.

Bu dosyalarda eski iPhone’lara ait olduğu öne sürülen bileşen tasarım belgeleri ve Tesla’ya ait bazı parçalar yer alıyordu. Hem Apple hem de Tesla, Tata’nın müşterileri arasında bulunuyor.

Dosyalar ayrıca iPhone’larda kullanılan parçaları üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ve Qualcomm’a ait belgeleri de içeriyordu.

SIZINTILARDA NELER GÖRÜLDÜ?

Sızan dosyalardan bazıları Apple’a ait “confidential” filigranları ve iPhone 18 Pro nesliyle uyumlu olduğu belirtilen dahili Apple kod adları taşıyordu. Bu bilgi, konuya aşina kaynak tarafından aktarıldı.

iPhone 18 Pro dosyalarının bulunduğu klasörde, Tata’nın tesislerinden birinde düşürme testlerinden geçirilen iPhone’lara ait fotoğraflar yer aldı. Fotoğrafların erken 2026 tarihli olduğu belirtildi.

Görüntülerde geleneksel düz gövdeli, gri renkli, üç arka kameralı ve Apple logosu bulunan bir telefon yer alıyordu. Reuters, telefonun model numarasını kesin olarak belirleyemediğini bildirdi. Ancak kaynak, fotoğrafların iPhone 18 Pro modellerine ait olduğunu söyledi.

ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA YOK

Apple ve Tata sözcüleri, Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.

Reuters ayrıca verilerin gerçekliğini doğrulamadığını ve World Leaks’e yorum için hemen ulaşamadığını bildirdi. World Leaks daha önce Nike’a yönelik bir saldırının sorumluluğunu üstlendiğini iddia etmişti.

TATA SIZINTIYI ARAŞTIRIYOR

Reuters daha önce Apple’ın konuyu araştırdığını ve Tata ile uzun vadeli önlemler üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Tata ise sızıntıyı araştırırken hassas sistemlere şirket içi erişimi kısıtladı. Şirket ayrıca adli bilişim denetimi yürütmesi için küresel bir danışmanla çalışmaya başladı.

Bu adımlar, sızıntının yalnızca tek seferlik bir veri güvenliği olayı olarak değil, Apple-Tata üretim ortaklığı açısından uzun vadeli güvenlik önlemleri gerektiren bir konu olarak ele alındığını gösteriyor.

SIZINTI APPLE İÇİN YOĞUN BİR DÖNEME GELDİ

Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini eylül ayında piyasaya sürme yolunda. Bu açıdan sızıntı, Apple için yoğun bir dönemde yaşandı.

Şirket geçen hafta, artan bellek ve depolama çipi maliyetleri nedeniyle iPad ve MacBook fiyatlarını artırmıştı. Analistler ise Apple’ın önümüzdeki aylarda iPhone fiyatlarını da artırmasını bekliyor.

Counterpoint’e göre Hindistan, 2026’da dünyadaki iPhone’ların yüzde 26’sını üretme yolunda ilerliyor. Bu oran dört yıl önce yüzde 6 seviyesindeydi. Bu tablo, Apple’ın Çin dışındaki üretim stratejisinde Hindistan’ın giderek daha büyük rol oynadığını gösteriyor.