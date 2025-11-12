HABER

"iPhone Air 2 ertelendi" iddiası: Apple'ın ikinci ince modeli başka 'bahar'a mı kaldı?

İddialara göre Apple, artık gelecek sonbaharda ikinci nesil bir iPhone Air (iPhone Air 2) modeli çıkarmayı planlamıyor. Bir sonraki Air'ın ise en erken 2027 baharında piyasaya çıkacağı ve ikinci bir kamera lensine sahip olacağı öne sürülüyor.

Enes Çırtlık

Apple’ın yeni nesil iPhone planlarında dikkat çeken bir değişiklik yaşanmış olabilir. Çünkü gelen iddialara bakılırsa şirket, geçen sonbaharda tanıttığı ince ve hafif iPhone Air modelini ertelemiş olabilir.

"APPLE, IPHONE AIR'I ERTELEDİ"

The Information'ın haberine göre; Apple, gelecek sonbaharda ikinci nesil bir iPhone Air çıkarmayı artık planlamıyor ve ilk sürümün üretimini de ciddi şekilde azaltmış durumda.

Apple, ince tasarımlı iPhone Air'ı eylül ayında, iPhone 17 modelleriyle birlikte piyasaya sürmüştü.

"iPhone Air 2 ertelendi" iddiası: Apple ın ikinci ince modeli başka bahar a mı kaldı? 1

Haberde aktarılan bilgilere göre şirket, gelecek sonbaharda bu yılki modele göre daha hafif ve daha büyük pil kapasitesine sahip yeni bir iPhone Air duyurmayı hedefliyordu. Yeni telefonda ayrıca bu yılki iPhone 17 Pro serisinde olduğu gibi bir buhar odası soğutma sistemi de yer alacaktı. Ancak iddiaya göre planlar değişti.

İKİ KAMERA İLE GELECEK

Habere göre, bir sonraki Air (iPhone Air 2) en erken 2027 baharında piyasaya çıkacak ve ikinci bir kamera lensine sahip olacak.

İddiaya göre, Apple’ın 2026 sonbaharındaki iPhone serisi yalnızca iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone’dan oluşacak. iPhone 18 ve iPhone 18E modelleri ise 2027 baharında, muhtemelen yeni Air ile birlikte piyasaya çıkacak.

The Information’ın kaynaklarına göre, Apple’ın yeni iPhone Air’ı yeniden tasarlayarak o baharda piyasaya sürmeye yetiştirip yetiştiremeyeceğini söylemek için “henüz çok erken.”

