iPhone Air bükülme testinde şaşırttı: "Bu telefon yok edilemez!"

Enes Çırtlık

iPhone Air bükülüyor mu? Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan bir iPhone Air dayanıklılık testi videosu, iPhone Air'ın dayanıklılığıyla ilgili bu soruya doğrudan bir yanıt vermiş gibi görünüyor.

Apple’ın yeni modeli iPhone Air, bu kez sosyal medyada paylaşılan bir bükülme testi videosuyla konuşuluyor. "iPhone Air neyden yapılmış? Bu telefon yok edilemez!" notuyla paylaşılan görüntülerde, iPhone Air’in bükülmeye dayanıklı olup olmadığı test ediliyor.

iPhone Air bükülme testinde şaşırttı: "Bu telefon yok edilemez!" 1

IPHONE AIR BÜKÜLME TESTİ VİDEOSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoda iPhone Air’in elle esnetildiği görülüyor. Bükülmesi için adeta zorlanan bu iPhone Air dayanıklılık testinde çekiçle de telefona vuruluyor. Tüm bunlara rağmen ise cihazın yapısal bütünlüğünü koruduğu görünüyor.

Ancak bu iPhone Air bükülme testi yalnızca sosyal medyada paylaşılan ilgili görüntülere dayanıyor. Değerlendirme yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de şimdiye kadar iPhone Air'in dayanıklılığı ile alakalı paylaşılan videolarda cihazın ince yapısına rağmen bükülmediği göze çarpıyor.

iPhone Air bükülme testinde şaşırttı: "Bu telefon yok edilemez!" 2

Ayrıca önümüzdeki günlerde ise yeni iPhone'lar tüketicilere ulaşmaya başladıkça, iPhone Air’in esneme testi videolarının sayısının artması oldukça olası görülüyor.

iPhone Air bükülme testinde şaşırttı: "Bu telefon yok edilemez!" 3

