iPhone Air bükülme testinde şaşırttı: "Bu telefon yok edilemez!"

Apple’ın yeni modeli iPhone Air, bu kez sosyal medyada paylaşılan bir bükülme testi videosuyla konuşuluyor. "iPhone Air neyden yapılmış? Bu telefon yok edilemez!" notuyla paylaşılan görüntülerde, iPhone Air’in bükülmeye dayanıklı olup olmadığı test ediliyor.

IPHONE AIR BÜKÜLME TESTİ VİDEOSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoda iPhone Air’in elle esnetildiği görülüyor. Bükülmesi için adeta zorlanan bu iPhone Air dayanıklılık testinde çekiçle de telefona vuruluyor. Tüm bunlara rağmen ise cihazın yapısal bütünlüğünü koruduğu görünüyor.

What's the iPhone AIR made of?



This phone is indestructible. pic.twitter.com/lk0OvKJs50 — Rjey (@RjeyTech) September 18, 2025

Ancak bu iPhone Air bükülme testi yalnızca sosyal medyada paylaşılan ilgili görüntülere dayanıyor. Değerlendirme yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de şimdiye kadar iPhone Air'in dayanıklılığı ile alakalı paylaşılan videolarda cihazın ince yapısına rağmen bükülmediği göze çarpıyor.

Ayrıca önümüzdeki günlerde ise yeni iPhone'lar tüketicilere ulaşmaya başladıkça, iPhone Air’in esneme testi videolarının sayısının artması oldukça olası görülüyor.