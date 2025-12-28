AirDrop Apple cihaz kullanıcılarının günlük yaşamında iletişimi ve paylaşımı hızlandıran bir teknoloji olarak dikkat çekmektedir. Bu özellik Bluetooth ile cihazları birbirine tanıttıktan sonra Wi-Fi üzerinden şifreli ve güçlü bir bağlantı kurarak dosyaların güvenli bir şekilde gönderilmesini sağlamaktadır. Görünürlük seçeneklerinin kişiye göre ayarlanabilmesi kullanıcıların gizlilik ve güvenlik konusundaki beklentilerini de karşılamaktadır. Bu noktada AirDrop’un nasıl kullanılacağı merak konusudur.

iPhone’da AirDrop nasıl kullanılır?

IPhone telefonlardaki AirDrop dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren bir özelliktir. AirDrop aktif hâle getirildiğinde telefon otomatik olarak çevredeki diğer Apple cihazlarını tarar ve kişileri listeler. Bu sayede istenilen herhangi bir fotoğraf, video ya da belge birkaç saniye içinde karşı tarafa iletebilirsiniz.

AirDrop’un bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi fotoğraf ve videolarda herhangi bir kalite kaybı yaşatmamasıdır. Örneğin WhatsApp ve diğer sosyal medya uygulamaları sıkıştırma yaptığı için görsellerde netlik azalabilmektedir. AirDrop ise dosyaları orijinal boyutlarıyla aktarmaktadır. Bu özellikle yüksek çözünürlüklü görüntüler göndermek isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

AirDrop yaklaşık 9 metre mesafedeki bir telefona dosya gönderimine imkan sağlamaktadır. Elbette en iyi sonuç için cihazların birbirine mümkün olduğunca yakın konumlandırılması önerilmektedir. Cihazlar yakın olduğunda bağlantı daha sağlam kurulur ve dosyaların gönderimi hatasız bir şekilde gerçekleşir. Bu sayede dosyaların bozuk ya da gecikmeli gitmesi gibi sorunlarla karşılaşılmak.

iPhone’da AirDrop ile dosya göndermek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: