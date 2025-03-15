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iPhone'da ekran açık kalma süresi nasıl ayarlanır? iPhone'da ekran açık kalma süresi ayarlama, değiştirme, kapatma ve uzatma

Melek Nacar Melek Nacar
15.03.2025 15:08
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iPhone'da ekran açık kalma süresini ayarlamak için 30 saniye ile 5 dakika arasında bir süre belirlenebilir. Ekranın sürekli açık kalması için de Asla seçeneği bulunmaktadır. Bu ayarlamalar için Ayarlar uygulaması açılır. Ayarlar uygulamasında ise Ekran ve Parlaklık menüsüne girilir ve Otomatik Kilit seçeneği seçilir.

iPhone'da ekran açık kalma süresi nasıl ayarlanır? iPhone'da ekran açık kalma süresi ayarlama, değiştirme, kapatma ve uzatma

iPhone'da ekranın açık kalma süresini ayarlamak için önce ayarlar menüsüne girilir ve ardından ekran ve parlaklık bölümüne geçilir. Burada otomatik kilit seçeneği bulunarak süre tercihi yapılabilir. Eğer bu ayar değiştirilemiyorsa ekran süresi kısıtlamaları veya düşük güç modu gibi etkenler kontrol edilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

iPhone'da ekran açık kalma süresi nasıl ayarlanır?

iPhone'da ekran açık kalma süresi ayarlama işlemi kullanıcıların cihaz ekranlarının ne kadar süre boyunca açık kalacağını belirlemelerine imkan sağlar. Bu ayarı değiştirmek için:

  • Ayarlar uygulaması açılır.
  • Ekran ve parlaklık menüsüne girilir.
  • Burada bulunan otomatik kilit seçeneğine dokunularak 30 saniye ile 5 dakika arasında bir süre belirlenebilir veya ekranın sürekli açık kalması için "Asla" seçeneği de tercih edilebilir.

Eğer ekran açık kalma süresi değiştirme işlemi sırasında seçenekler gri görünüyorsa bunun nedeni genelde düşük güç modunun aktif olmasından kaynaklanır. Düşük güç modu açıkken, iPhone batarya tasarrufu yapmak amacıyla ekran süresini otomatik olarak sınırlar. Bu durumu düzeltmek için ayarlar menüsünden pil seçeneğine girilerek düşük güç modu kapatılmalı ve hemen ardından otomatik kilit süresi tekrar ayarlanmalıdır.

Bazı durumlarda ekran açık kalma süresi kapatma ve uzatma işlemi ekran süresi kısıtlamaları nedeniyle yapılamayabilir. Eğer bir ebeveyn denetimi veya kısıtlama aktifse bu ayarların değiştirilmesi engellenebilir. Böyle bir durumda ayarlar menüsünden ekran süresi bölümüne girerek "içerik ve gizlilik kısıtlamaları" kontrol edilmeli ve gerekli izinler verilmelidir.

iPhone'da ekran açık kalma süresi ayarlama işlemi özellikle uzun süre ekrana bakılması gereken durumlarda oldukça faydalıdır. Örneğin tarif okuma, sunum yapma veya belirli bir uygulamayı takip etme vs. gibi durumlarda ekranın sürekli açık kalması gerekebilir. Bu gibi durumlar için "Asla" seçeneği seçilerek ekranın kapanması engellenebilir. Ancak bu seçenekte pil tüketiminin artabileceği unutulmamalıdır. Eğer ekranın açık kalmasını istendiği belirli bir an varsa güç düğmesine dokunmadan ekranın uykuya geçmesini önlemek için ara sıra ekrana dokunarak kullanım sağlanabilir.

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