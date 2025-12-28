Günümüzde ekran kaydı almak hayatın pek çok alanında bir ihtiyaç haline geldi. Toplantı içeriğini kaydetmek, uygulamanın nasıl kullanıldığını anlatmak, ders videoları hazırlamak gibi birçok işlemde kullanılan bu özellik bilginin yayılması açısından oldukça kolaydır. iPhone kullanıcıları için ekran kaydı almak son derece pratik bir süreç olsa da bazı kullanıcılar bu işlemi nasıl yapacaklarını araştırmaktadır.

IPhone’da ekran kaydı nasıl yapılır?

Günümüzde akıllı telefonlar dijitalleşen hayatta oldukça işlevli birer araç hâline gelmiş durumdadır. Bankacılık işlemlerinden eğitime, sosyal medyadan iş yönetimine kadar pek çok işlem bu cihazlar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Modern telefonlar iletişim kurmakla beraber hayatı kolaylaştıran özellikler sunmaktadır. Bu özelliklerden biri de ekran kaydı alma özelliğidir. Kullanıcıların oyun performanslarını kaydetmesinden uygulama kullanımını anlatmasına kadar pek çok amaçla ekran kaydı alınmaktadır.

iPhone kullanıcıları için ekran kaydı almak oldukça basit bir işlemdir. Bu özelliği kullanmak isteyen kişilerin öncelikle özelliği Denetim Merkezi’ne eklemeleri gerekmektedir.

İlk olarak iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açarak başlamalısınız. Ardından menüden Denetim Merkezi bölümüne girin. Bu ekran içerisinde “Denetimleri Özelleştir” seçeneğini göreceksiniz. Burada Denetim Merkezi’ne ekleyip çıkarabileceğiniz hızlı erişim araçları listelenmektedir. Sayfayı biraz aşağı kaydırdığınızda ise Ekran Kaydı seçeneğini bulmalısınız. Bu özelliği aktif hâle getirmek için sol tarafında bulunan “+” simgesine dokunmanız yeterli olacaktır. Bu sayede kayıt başlatma butonu Denetim Merkezi’ne eklenmiş olacaktır.

Ekran kaydı özelliğini kullanmaya başlamak da oldukça kolaydır. iPhone X ve daha yeni modellerde Denetim Merkezi’ne ulaşmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırmanız gerekir. iPhone 8 ve daha eski modellerde ise ekranın alt kısmından yukarı kaydırarak Denetim Merkezi’ne erişebilirsiniz. Denetim Merkezi açıldığında daha önce eklenen ekran kaydı butonu karşınıza çıkacaktır. Kayıt için bu butona dokunduğunuzda 3 saniyelik kısa bir geri sayım başlayacak ve ardından ekran kaydı otomatik olarak başlatılacaktır.

Başlatılmış bir ekran kaydını sonlandırmak için aynı butona tekrar dokunmanız yeterli olacaktır. Bunun haricinde ekranın üst kısmındaki durum çubuğundaki kırmızı alanın üzerine dokunarak çıkan“Durdur” seçeneğini kullanmanız da mümkündür. Ekran kaydı tamamlanır tamamlanmaz dosya otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilecektir. Buradan “Videolar” bölümüne girerek çektiğiniz ekran kayıtlarını kolayca izleyebilirsiniz.