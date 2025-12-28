HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone’da ekran kaydı nasıl yapılır?

Son yıllarda ekran kaydı alma özelliği günlük kullanımda oldukça yaygın bir ihtiyaç haline geldi. Ekran kaydı almak hem eğitim hem de telefonunda yaşadığı bir durumu hızlıca göstermek gibi pek çok konuda kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bazı kişiler bundan haberdar olsa da nasıl yapacaklarını merak etmektedir. Peki, iPhone’da ekran kaydı nasıl yapılır?

iPhone’da ekran kaydı nasıl yapılır?
Defne Vera Şahin

Günümüzde ekran kaydı almak hayatın pek çok alanında bir ihtiyaç haline geldi. Toplantı içeriğini kaydetmek, uygulamanın nasıl kullanıldığını anlatmak, ders videoları hazırlamak gibi birçok işlemde kullanılan bu özellik bilginin yayılması açısından oldukça kolaydır. iPhone kullanıcıları için ekran kaydı almak son derece pratik bir süreç olsa da bazı kullanıcılar bu işlemi nasıl yapacaklarını araştırmaktadır.

IPhone’da ekran kaydı nasıl yapılır?

Günümüzde akıllı telefonlar dijitalleşen hayatta oldukça işlevli birer araç hâline gelmiş durumdadır. Bankacılık işlemlerinden eğitime, sosyal medyadan iş yönetimine kadar pek çok işlem bu cihazlar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Modern telefonlar iletişim kurmakla beraber hayatı kolaylaştıran özellikler sunmaktadır. Bu özelliklerden biri de ekran kaydı alma özelliğidir. Kullanıcıların oyun performanslarını kaydetmesinden uygulama kullanımını anlatmasına kadar pek çok amaçla ekran kaydı alınmaktadır.

iPhone kullanıcıları için ekran kaydı almak oldukça basit bir işlemdir. Bu özelliği kullanmak isteyen kişilerin öncelikle özelliği Denetim Merkezi’ne eklemeleri gerekmektedir.

İlk olarak iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açarak başlamalısınız. Ardından menüden Denetim Merkezi bölümüne girin. Bu ekran içerisinde “Denetimleri Özelleştir” seçeneğini göreceksiniz. Burada Denetim Merkezi’ne ekleyip çıkarabileceğiniz hızlı erişim araçları listelenmektedir. Sayfayı biraz aşağı kaydırdığınızda ise Ekran Kaydı seçeneğini bulmalısınız. Bu özelliği aktif hâle getirmek için sol tarafında bulunan “+” simgesine dokunmanız yeterli olacaktır. Bu sayede kayıt başlatma butonu Denetim Merkezi’ne eklenmiş olacaktır.

Ekran kaydı özelliğini kullanmaya başlamak da oldukça kolaydır. iPhone X ve daha yeni modellerde Denetim Merkezi’ne ulaşmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırmanız gerekir. iPhone 8 ve daha eski modellerde ise ekranın alt kısmından yukarı kaydırarak Denetim Merkezi’ne erişebilirsiniz. Denetim Merkezi açıldığında daha önce eklenen ekran kaydı butonu karşınıza çıkacaktır. Kayıt için bu butona dokunduğunuzda 3 saniyelik kısa bir geri sayım başlayacak ve ardından ekran kaydı otomatik olarak başlatılacaktır.

Başlatılmış bir ekran kaydını sonlandırmak için aynı butona tekrar dokunmanız yeterli olacaktır. Bunun haricinde ekranın üst kısmındaki durum çubuğundaki kırmızı alanın üzerine dokunarak çıkan“Durdur” seçeneğini kullanmanız da mümkündür. Ekran kaydı tamamlanır tamamlanmaz dosya otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilecektir. Buradan “Videolar” bölümüne girerek çektiğiniz ekran kayıtlarını kolayca izleyebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındıUyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.