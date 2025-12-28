HABER

iPhone’da ekran süresi nasıl yönetilir?

Akıllı telefonlar günlük yaşamın her anında iş gören cihazlar haline geldi. Telefonlarda haber okumak, sosyal medyada gezinmek, e-postalara bakmak ya da oyun oynamak derken geçirilen sürenin farkına varılamamaktadır. Bu noktada iPhone’un sunduğu Ekran Süresi özelliği dijital alışkanlıkları kontrol altında tutmak isteyen kullanıcılar için oldukça önemlidir. Peki, iPhone’da ekran süresi nasıl yönetilir?

Defne Vera Şahin

Ekran süresi özelliği iPhone’da hangi uygulamalara ne kadar zaman harcadığınızı ayrıntılı bir şekilde gösteren bir takip sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sistem yetişkinlerin davranışlarını yönetmesine yardımcı olurken çocukların cihaz kullanımını da düzenlemeyi sağlar. Bu sayede ebeveynler çocukların hangi uygulamalara erişebileceğini de belirleyebilir. Telefonun sunduğu bu özelliği kullanmak sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmenin en etkili yollarından biridir. Bu noktada ekran süresi nasıl yönetilir sorusuna yanıt aranmaktadır.

iPhone’daki Ekran Süresi Apple’ın iOS 12 ile kullanıcılara sunduğu ve dijital alışkanlıkları bilinçli yönetmeyi sağlayan bir kontrol aracıdır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarını gün içinde ne kadar süreyle kullandıklarını ayrıntılı şekilde takip edebilirler. Bu özellik ekran süresiyle beraber hangi uygulamalarda vakit geçirildiği gibi pek çok veriyi analiz etmektedir.

Ekran Süresi özelliği kişinin günlük rutinde fark etmeden ekran karşısında harcadığı saatleri fark etmesini sağlar. Bu sayede kullanıcılar dijital davranışlarını değerlendirebilir ve buna sınır koyabilirler. Ekran süresini yönetebilmek için ilk olarak ekran süresi özelliğinin açılması lazım. Bunun için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Menüden Ekran Süresi bölümüne dokunun.
  • “Ekran Süresini Aç” seçeneğine basarak özelliği etkinleştirin.

Ekran Süresi ana ekranında kullanım şeklinizle ilgili oldukça detaylı bir bilgi sunmaktadır. Bunlar arasında hangi uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiğiniz, günlük ekran süreniz, haftalık ortalama ve en çok kullandığınız uygulamaları kolayca inceleyebilirsiniz.

Kullanıcılar isteğe bağlı olarak belirli uygulamalara kullanım limiti koyabilirler. Bu işlem için “Uygulama Sınırları” bölümüne girerek “Sınır Ekle” seçeneğine dokunup ilgili uygulama kategorilerini seçip günlük kullanım süresini belirleyebilirsiniz. Tüm bu ayarları koruma altına almak için bir Ekran Süresi parolası oluşturmanız da mümkündür. Bu özellik çocuklu ailelerde kısıtlamaların izinsiz bir şekilde değiştirilmesini önlemektedir.

Ekran Süresi özelliğini etkinleştirdikten sonra hem kendi cihaz kullanımınıza hem de çocuğunuzun kullanım alışkanlıklarını içeren analizleri görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar hangi uygulama ve hangi web sitesinde ne kadar zaman geçirildiğini göstermektedir.

Öte yandan cihazın günde kaç kez açıldığı ve hangi uygulamalardan bildirim geldiği gibi detaylar da raporda yer alacaktır. Bütün bu verilerden sonra dijital alışkanlıkları düzenlemek ise kullanıcının sorumluluğundadır.

