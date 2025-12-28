Akıllı telefonların sunduğu mesaj filtreleme ve numara engelleme özellikleri kullanıcıların bu tür içeriklere maruz kalmasını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bilinmeyen numaralardan gelen mesajları otomatik olarak engellemek dijital alanı daha güvenli hale getirir. Bunlar arasında belirli anahtar kelimeleri içeren iletileri filtrelemek ya da doğrudan numarayı kara listeye almak olabilir. Bu noktada iPhone kullanıcıları mesajları nasıl filtreleyeceklerini araştırmaktadır.

iPhone’da mesaj filtreleme ve istenmeyen mesaj engelleme nasıl yapılır?

Günümüzde istenmeyen mesajları engellemek oldukça önemlidir. iOS işletim sistemi Mesajlar uygulamasını kullanıcının güvenliğini koruyan bir yapıya dönüştürmüştür. Bu tür mesajları “Bilinmeyen Gönderenler” ve “Spam” gibi ayrı başlıklar altında sınıflandırma imkanı sağlamaktadır. Bu ayarlar sayesinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen iletiler ana mesaj akışından uzak tutulmaktadır. Böylelikle bildirim sesi ya da ekran uyarısı gelmez.

IPhone’da mesaj filtreleme ayarları aşağıdaki gibi yapılabilmektedir:

1. iPhone’un yerleşik mesaj filtreleme özelliğini etkinleştirme

iOS’te yer alan otomatik filtreleme sistemi bilinmeyen numaralardan gelen mesajları algılayarak ayrı bir sekmeye taşımaktadır. Bu özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar uygulamasına girip Mesajlar bölümüne tıklamanız gerekmektedir. Ardından Bilinmeyenler ve Spam seçeneğine dokunmanız yeterlidir. Burada yer alan Bilinmeyen Gönderenleri Filtrele ayarı açıldığında rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajlar sessizce ayrıştırılacaktır. Bu sayede hem gereksiz bildirim gemez hem de potansiyel riskt taşıyan içerikler karşınıza çıkmaz.

2. Belirli numaraları manuel olarak engelleme

Bazı durumlarda spam mesajlar aynı numaradan ısrarla gelmeye devam edebilmektedir. Böyle bir senaryoda iOS kullanıcıya doğrudan müdahale etme imkanı tanımaktadır. Mesajlar uygulamasında ilgili iletiyi açıp gönderen numaraya dokunduğunuzda Bilgi ekranı üzerinden Bu Arayanı Engelle seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu işlem sonrasında söz konusu numaradan ne mesaj ne de arama alırsınız. Bu numarayla ilgili bütün iletişim tamamen kesilecektir.

3. iMessage üzerinden spam bildirimi yapma

İstenmeyen mesaj iMessage aracılığıyla geldiyse Apple’a doğrudan geri bildirimde bulunabilirsiniz. Mesajın alt kısmında yer alan İstenmeyen Olarak Bildir seçeneği sayesinde bu içeriği Apple’a iletmiş olursunuz. Apple kullanıcı bildirimlerini analiz ederek benzer mesajların yayılmasını engellemek için sistemde çeşitli önlemler alır. Bu yöntem sadece kişiyi değil diğer kullanıcıları da korumayı amaçlamaktadır.