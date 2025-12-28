HABER

iPhone’da Safari geçmişi nasıl temizlenir?

Apple’ın kendi içerisinde bulunan Safari hızlı oluşu ve güvenlik özellikleriyle kullanıcıların günlük internet deneyiminde önemli bir yer tutmaktadır. Tarayıcı arayüzü oldukça kolay olduğu için yeni kullanıcılar ve deneyimli kullanıcılar rahatça istedikleri işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Fakat bazı kullanıcılar Safari geçmişinin nasıl silineceğini merak etmektedir. Peki, iPhone’da Safari geçmişi nasıl temizlenir?

iPhone’da Safari geçmişi nasıl temizlenir?
Safari’de geçmişi temizlemek kullanıcı gizliliğini korumanın etkili yollarından biridir. Ziyaret edilen sitelerin kayıtları, oturum bilgileri ya da direkt arama geçmişi cihazda tutulduğu için bunların silinmesi başkalarının eline geçmesini engelleyecektir. Bilhassa iş ortamı gibi ortak kullanılan cihazlarda Safari geçmişini temizlemek mahremiyet açısından da oldukça önemlidir. Bu noktada pek çok kullanıcı geçmişi nasıl temizleyeceğini merak etmektedir.

iPhone’da Safari geçmişi nasıl temizlenir?

Safari tarayıcısı iPhone kullanıcıları için günlük internet deneyiminin önemli parçalarından biridir. Safari’de zamanla biriken arama geçmişi, çerezler, önbellek dosyaları ve site verileri gizliliği etkileyebilmektedir. Öte yandan bunların birikmesi tarayıcı performansını da düşürür. Bu yüzden Safari geçmişini düzenli aralıklarla temizlemek cihazın daha hızlı çalışmasını sağladığı gibi güvenliği de sağlamaktadır. Bazı kullanıcılar hangi adımları izlemesi gerektiğini bilmediği için süreci karmaşık bulabilir.

Safari geçmişini silmeye başlamak için öncelikle iPhone’un ana ekranından Ayarlar uygulamasını açmanız gerekir. Bu menüye giriş yaptıktan sonra listeden Safari sekmesini bulun ve üzerine dokunun. Safari ayarları sayfası gizlilik seçeneklerinden site içeriği engellemeye kadar birçok detayı barındırmaktadır. Aşağıya doğru kaydırdığınızda “Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil” seçeneğini göreceksiniz. Bu butona dokunduğunuzda Safari’nin kayıt altında tuttuğu geçmiş, çerezler ve site verileri silinmeye hazır hâle gelecektir. İşlem sırasında karşınıza “Tarihçeyi ve Verileri Sil” şeklinde bir doğrulama uyarısı çıkacaktır. Bu bildirime onay vererek Safari’de biriken bütün tarama geçmişini temizleyebilirsiniz.

Bilinmesi gereken şey ise bu işlem bağımsız olarak saklanan site verilerini tamamen ortadan kaldırmadığıdır. Safari’nin cihazda tuttuğu tüm depolama verilerini silmek istiyorsanız biraz daha derine inmeniz gerekmektedir. Bunun için yine Ayarlar > Safari bölümünde aşağıya doğru kaydırarak “Gelişmiş” menüsüne girin. Bu bölüm, Safari’nin teknik detaylarını yönetebileceğiniz özel bir alandır. Ardından Web Sitesi Verileri seçeneğine dokunun. Burada daha önce ziyaret ettiğiniz web sitelerinin sakladığı çerezler ve depolama bilgileri listelenecektir.

Bu ekranda isterseniz Düzenle butonuna dokunarak site verilerini tek tek de silebilirsiniz. Bu işlemin sonucunda uzun süredir temizlenmeyen tarayıcılarda belirgin bir performans artışı sağlanacaktır. Öte yandan internet deneyimini daha güvenli bir hâle getirecektir.

