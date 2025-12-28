Her ne kadar iOS’un kapalı ekosistemi veri kurtarma işlemini zorlaştırsa da belirli şartlarda bazı verilere yeniden ulaşmak mümkün olabilmektedir. Dosyaların silinmesinin üzerinden çok zaman geçmemişse, cihaz senkronizasyonu henüz tamamlanmamışsa ya da ilgili içerikler farklı Apple servisleriyle bağlantılı olarak saklanıyorsa kullanıcıların şansı artacaktır. IPhone'da verilerin nasıl kurtarılacağı sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

IPhone’da veri kurtarma nasıl yapılır?

iPhone’da veri kurtarma işlemi kullanıcıların yanlışlıkla sildiği ya da cihaz sorunları nedeniyle kaybolan dosyaları geri getirmek için başvurduğu yöntemlerden oluşmaktadır. iOS güvenlik odaklı bir yapıya sahip olduğundan veri kurtarma çoğunlukla daha önce alınmış yedeklere bağlıdır. Belirli koşullarda yedek olmasa bile bazı verileri geri almak mümkündür. Veri kurtarma yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. iCloud yedeklemesinden geri yükleme

iPhone’unuzda iCloud yedeklemesi aktifse silinen verilerin büyük bir kısmını geri yükleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Apple Kimliği > iCloud > iCloud Yedekleme bölümünden mevcut yedeğinizi kontrol etmeniz gerekir. Ardından cihazı sıfırlayıp tekrar kurulum yaparken “iCloud Yedeğinden Geri Yükle” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu yöntem fotoğraflar, mesajlar, WhatsApp geçmişi, uygulama verileri ve ayarlar gibi birçok bilgiyi kurtarabilmektedir

2. iCloud.com üzerinden silinen dosyaları kurtarma

iCloud, son 30 gün içinde silinen dosyaları kurtarma imkanı sunmaktadır. Bunun için icloud.com’a giriş yapıp “iCloud Drive” ya da “Veri Kurtarma” bölümlerinden silinen belgeleri geri yükleme seçeneğini seçmelisiniz.

3. iTunes veya Finder yedeğinden geri yükleme

Bilgisayar üzerinden alınmış bir yedek varsa veriler tamamen geri getirilebilmektedir. Bunun için Mac’te Finder, Windows’ta ise iTunes kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlamanız gerekir. “Yedekten Geri Yükle” seçeneğiyle önceki yedeklemeyi geri yükleyin. Bu yöntem telefon açılmadığında ya da yazılım çöktüğünde oldukça etkili olacaktır.

4. Üçüncü taraf veri kurtarma yazılımları

Yedek olmadan veri kurtarmak zor olsa da bazı profesyonel yazılımlar belirli verileri geri getirebilir. Bu tür yazılımlar mesajlar, fotoğraflar, WhatsApp içerikleri, rehber gibi dosyaları tarayıp geri yükleme imkanı sunar. Başarı oranı ise verinin ne kadar önce silindiğine ve cihazın kullanım durumuna bağlıdır.

5. Fotoğraflar uygulamasındaki “Silinmişler” klasörünü kullanma

iPhone silinen fotoğraf ve videoları 30 gün boyunca saklamaktadır. Kurtarmak için Fotoğraflar > Albümler > “Son Silinenler” alanına girerek içerikleri tek dokunuşla geri yükleyebilirsiniz.

6. WhatsApp ve diğer uygulamaların kendi yedekleri

WhatsApp gibi uygulamalar kendi içerisinde bağımsız yedekleme sistemine sahiptir. WhatsApp > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği bölümünden manuel ya da otomatik yedek oluşturabilir ve verileri geri yükleyebilirsiniz.