PlayStation sahiplerine 'State of Play' müjdesi! 60 dakikada onlarca yeni oyun duyuruldu

Sony, 2026'nın ilk State of Play etkinliğini düzenledi. Etkinlikte God of War Trilogy Remake ve God of War: Sons of Sparta ve John Wick gibi dev yapımlar tanıtıldı. İşte "State of Play" etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar!

Enes Çırtlık

Oyun dünyasının kalbi dün gece Sony'nin düzenlediği "State of Play" etkinliğinde attı. Etkinlikte, birçok ünlü oyun serisinden yeni oyunlar, güncellemeler ve daha fazlası tanıtıldı.

2026 yılının ilk State of Play sunumunda, PlayStation ekosistemine gelecek yeni yapımlar ve merakla beklenen devam oyunları ilk kez detaylıca gösterildi. Nintendo Direct'ten bir hafta sonra gerçekleşen ve 60 dakika süren bu dev etkinlikte Konami'den Capcom'a kadar birçok firmanın sürprizleri yer aldı.

GOD OF WAR TRILOGY REMAKE GELİYOR

Etkinliğin en çok konuşulan anları, şüphesiz köklü serilerin yeni duyuruları oldu. God of War Trilogy Remake ve God of War: Sons of Sparta gibi projeler serinin hayranlarını heyecanlandırırken, korku klasiği Resident Evil serisinin yeni halkası Resident Evil Requiem'den yeni bir fragman da etkinlikte boy gösterdi. Ayrıca Silent Hill: Townfall ve Legacy of Kain: Defiance Remastered gibi yapımlar da duyurular arasında yer aldı.

State of Play _ February 12, 2026 [English] 1-7-3 screenshot

Ayrıca Remedy'nin popüler oyunu Control'ün dünyasında geçen CONTROL Resonant da gösterilen yapımlar arasındaydı.

PlayStation sahiplerine State of Play müjdesi! 60 dakikada onlarca yeni oyun duyuruldu 1

İŞTE STATE OF PLAY'DE DUYURULAN TÜM OYUNLAR

Etkinlikte dikkat çekici birçok farklı oyun tanıtıldı. İşte Webtekno'ya göre State of Play 2026'da duyurulan tüm oyunlar:

  • John Wick
  • Kena: Scars Of Kosmora
  • Ghost Of Yotei Legends
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Resident Evil Requiem
  • Legacy of Kain: Defiance Remastered
  • Dead or Alive
  • Dead or Alive 6 Last Round
  • Brigandine Abyss
  • CONTROL Resonant
  • Crimson Moon
  • Beast of Reincarnation
  • Rayman: 30th Anniversary Edition
  • Mina the Hollower
  • Neva: Prologue
  • YAKOH SHINOBI OPS
  • Project Windless
  • STAR WARS: Galactic Racer
  • 007 First Light
  • Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
  • Darwin's Paradox!
  • Castlevania: Belmont's Curse
  • SILENT HILL: Townfall
  • Saros
  • MARVEL Tōkon: Fighting Souls™
  • God of War Trilogy Remake
  • God of War: Sons of Sparta
