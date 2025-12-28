HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone’da veri tasarrufu modu nasıl kullanılır?

Akıllı telefon kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle beraber mobil veri tüketimi telefon faturalarını doğrudan etkileyen bir faktör haline gelmiştir. Sosyal medyada otomatik oynatılan videolar ya da arka planda çalışan uygulamalar gibi pek çok faktör veri tüketimini ciddi miktarda artırmaktadır. Peki, iPhone’da veri tasarrufu modu nasıl kullanılır?

iPhone’da veri tasarrufu modu nasıl kullanılır?
Defne Vera Şahin

Teknolojinin sunduğu görselliğin artışı büyük bir konfor sağlasa da internet paketleri açısından çok da avantajlı değildir. Birkaç dakikalık yüksek çözünürlüklü video izlemek gibi pek çok alışkanlık kısa sürede aylık veri limitinin aşılmasına neden olabilir. Bu noktada Apple kullanıcılarına Veri Tasarrufu Modu ya da diğer adıyla düşük veri modunu sunmaktadır. Birçok iPhone kullanıcı bu modu nasıl kullanacağını merak etmektedir.

IPhone’da veri tasarrufu modu nasıl kullanılır?

iPhone’da Veri Tasarrufu Modu mobil internet paketini daha kontrollü kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş pratik bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Bu özellik sınırlı internet paketine sahip olanlar ya da seyahat edenler için büyük bir avantaj sağlar. Bu mod etkinleştirildiğinde cihaz arka planda veri harcayan birçok işlemi sınırlandırarak internet kullanımını azaltmayı amaçlar.

Veri Tasarrufu Modu’nu kullanmaya başlamak için öncelikle Ayarlar uygulamasına girmeniz gerekir. Buradan Hücresel ya da bazı iOS sürümlerinde Mobil Veri bölümüne dokunun. Açılan ekranda Hücresel Veri Seçenekleri başlığı yer alır. Bu menüye girdiğinizde Düşük Veri Modu seçeneğini görürsünüz. Buradaki anahtarı açtığınızda telefonunuz mobil veri bağlantısını tasarruflu bir çalışma düzenine geçirir. Bu ayar sadece mobil veri için geçerlidir yani Wi-Fi bağlantısını etkilemeyecektir.

Düşük Veri Modu aktifken internet harcamasının şekli gözle görülür biçimde değişecektir. Örneğin uygulamaların arka planda otomatik olarak güncellenmesi duracaktır. iCloud Fotoğraflar ve yedekleme işlemleri de geçici olarak askıya alınır. Video ve müzik uygulamaları ise içerikleri mümkün olduğunda daha düşük çözünürlükte oynatmaya başlar. App Store indirmeleri ve sistem güncellemeleri de kullanıcı onayı olmadan başlatılamaz. Bu sınırlamanın aktif hale getirilmesiyle fark etmeden harcanan veri miktarı ciddi ölçüde azalır.

Tasarruf modunun en önemli avantajları arasında kullanıcının deneyimini tamamen kesintiye uğratmamasıdır. Bu mod aktifken mesajlaşma, internet gezintisi ve sosyal medya kullanımı devam edecektir. Mod sadece arka planda çalışan ve yüksek veri tüketen uygulamaları sınırlamaktadır.

Veri Tasarrufu Modu sürekli olarak açık tutulması gereken bir ayar olarak düşünülmemelidir. Bu ayar yolculuk yaparken, çekim gücünün zayıf olduğu alanlarda ya da ay sonunda azalan internet paketiyle beraber kullanıldığında oldukça faydalı olacaktır. Gerektiğinde tek dokunuşla kapatılabilmesi ise kullanıcılara esnek bir kullanım sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındıUyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iPhone veri tasarruf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.