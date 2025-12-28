Teknolojinin sunduğu görselliğin artışı büyük bir konfor sağlasa da internet paketleri açısından çok da avantajlı değildir. Birkaç dakikalık yüksek çözünürlüklü video izlemek gibi pek çok alışkanlık kısa sürede aylık veri limitinin aşılmasına neden olabilir. Bu noktada Apple kullanıcılarına Veri Tasarrufu Modu ya da diğer adıyla düşük veri modunu sunmaktadır. Birçok iPhone kullanıcı bu modu nasıl kullanacağını merak etmektedir.

IPhone’da veri tasarrufu modu nasıl kullanılır?

iPhone’da Veri Tasarrufu Modu mobil internet paketini daha kontrollü kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş pratik bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Bu özellik sınırlı internet paketine sahip olanlar ya da seyahat edenler için büyük bir avantaj sağlar. Bu mod etkinleştirildiğinde cihaz arka planda veri harcayan birçok işlemi sınırlandırarak internet kullanımını azaltmayı amaçlar.

Veri Tasarrufu Modu’nu kullanmaya başlamak için öncelikle Ayarlar uygulamasına girmeniz gerekir. Buradan Hücresel ya da bazı iOS sürümlerinde Mobil Veri bölümüne dokunun. Açılan ekranda Hücresel Veri Seçenekleri başlığı yer alır. Bu menüye girdiğinizde Düşük Veri Modu seçeneğini görürsünüz. Buradaki anahtarı açtığınızda telefonunuz mobil veri bağlantısını tasarruflu bir çalışma düzenine geçirir. Bu ayar sadece mobil veri için geçerlidir yani Wi-Fi bağlantısını etkilemeyecektir.

Düşük Veri Modu aktifken internet harcamasının şekli gözle görülür biçimde değişecektir. Örneğin uygulamaların arka planda otomatik olarak güncellenmesi duracaktır. iCloud Fotoğraflar ve yedekleme işlemleri de geçici olarak askıya alınır. Video ve müzik uygulamaları ise içerikleri mümkün olduğunda daha düşük çözünürlükte oynatmaya başlar. App Store indirmeleri ve sistem güncellemeleri de kullanıcı onayı olmadan başlatılamaz. Bu sınırlamanın aktif hale getirilmesiyle fark etmeden harcanan veri miktarı ciddi ölçüde azalır.

Tasarruf modunun en önemli avantajları arasında kullanıcının deneyimini tamamen kesintiye uğratmamasıdır. Bu mod aktifken mesajlaşma, internet gezintisi ve sosyal medya kullanımı devam edecektir. Mod sadece arka planda çalışan ve yüksek veri tüketen uygulamaları sınırlamaktadır.

Veri Tasarrufu Modu sürekli olarak açık tutulması gereken bir ayar olarak düşünülmemelidir. Bu ayar yolculuk yaparken, çekim gücünün zayıf olduğu alanlarda ya da ay sonunda azalan internet paketiyle beraber kullanıldığında oldukça faydalı olacaktır. Gerektiğinde tek dokunuşla kapatılabilmesi ise kullanıcılara esnek bir kullanım sunmaktadır.