Depolama alanı dolmaya başladığında birçok kullanıcı neyin en çok yer kapladığını fark etmeyebilir. Bunlar genellikle yüksek çözünürlüklü videolar, çekilen fotoğraflar, sosyal medya uygulamalarının sakladığı önbellekler, indirilen belgeler ve kullanılmayan uygulamalar olabilir. iPhone’un Ayarlar menüsündeki “iPhone Depolama” bölümü hangi içeriklerin ne kadar yer kapladığını ayrıntılı bir şekilde göstererek kullanıcıya yol haritası oluşturabilmektedir. Bu noktada depolama alanının nasıl temizleneceği merak konusudur.

IPhone depolama alanı nasıl temizlenir?

iPhone depolama alanı dolmaya başladığında her açıdan cihazın performansı düşmektedir. Yeni fotoğraflar çekilemeyebilir ve güncellemeler indirilemez hâle gelebilir. Bu nedenle depolama alanını düzenli olarak temizlemek hem kullanım konforu hem de cihazın ömrü açısından oldukça önemlidir. iPhone’da depolama temizliğinin nasıl yapılacağı araştırılsa da aslında oldukça kolay bir işlemdir.

İlk adım olarak Ayarlar > Genel > iPhone Depolama bölümüne girerek hangi uygulamaların ve dosyaların yer kapladığını incelemeniz gerekir. Bu ekran depolama sorunlarının kaynağını anlamak için oldukça önemlidir. Alanı dolduran fotoğraflar, videolar, sosyal medya uygulamalarının önbellek dosyaları ve kullanılmayan uygulamalar en büyük alan tüketicileridir.

Temizliğe kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak başlamalısınız. Bunlar arasında oyunlar ve medya uygulamaları büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Apple’ın sunduğu “Kullanılmayan Uygulamaları Boşalt” özelliği ise uygulamayı silerken verilerinizi koruyarak daha sonra kolayca devam etmenizi sağlayacaktır. Bu özellik depolamayı yönetirken pratik bir avantaj sunar.

Bir diğer adım ise WhatsApp, Telegram ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki gereksiz medya dosyalarını temizlemektir. Gruplardan gönderilen videolar, gif’ler ve fotoğraflar fark edilmeden yüzlerce megabayt hatta gigabayt yer kaplayabilir. Uygulamaların kendi içerisindeki depolama yönetimi bölümünü kullanarak bu dosyaları kolayca silebilirsiniz.

Birçok kullanıcı için Fotoğraflar da oldukça büyük bir alan kaplamaktadır. Bunlar içerisinde yinelenen fotoğrafları silmek, gereksiz ekran görüntülerini temizlemek ve eski videoları elemek ciddi bir rahatlama sağlayabilir. Öte yandan iCloud Fotoğraf Arşivi özelliğini etkinleştirerek fotoğrafları bulutta da saklayabilirsiniz.

Başka bir adım olarak Safari’deki web sitesi verilerini temizlemek ve büyük boyutlu indirilen dosyaları kontrol edilmesidir. Safari dışında Netflix, Spotify veya Apple Music gibi uygulamalarda çevrimdışı içerikleri temizlemek de depolama alanını gözle görülür şekilde artıracaktır.