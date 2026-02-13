HABER

AB yaşlanıyor: Türkiye ise Avrupa'nın en genç ülkesi oldu!

Avrupa Birliği (AB) içerisinde süren genç nüfus krizi giderek derinleşiyor. Son gelen veriler de bunu ispatlar nitelikte. Buna göre, AB nüfusunun ortanca yaşı 1 Ocak 2025 itibarıyla 44,9’a çıktı. Ayrıca Türkiye 34,4 ortanca yaşıyla AB'nin en genç ülkesi oldu.

Gelen son verilere göre, AB’de yaşayanların yarısı 44,9 yaşın üzerinde. Türkiye ise Avrupa'nın en geç ülkesi olarak öne çıkıyor.

İTALYA 49,1 İLE EN YAŞLI ÜLKE

Ortanca yaş AB genelinde İrlanda’da 39,6 ile en düşük, İtalya’da 49,1 ile en yüksek seviyede kaydedildi.

SON 10 YILDA ARTIŞ SÜRÜYOR

AB düzeyinde ortanca yaş, 2015’te 42,8 iken son 10 yılda 2,1 yıl arttı.

Tüm AB ülkelerinde artış görülürken sadece Almanya ve Malta’da ortanca yaş 0,4 yıl azaldı.

Nüfusun yaşlanmasının en belirgin olduğu yerler Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olurken burada ortanca yaş 4 yıl arttı.

Aynı zamanda İtalya’da 3,9 yıl, Yunanistan ve Polonya’da 3,8’er yıl ve Portekiz’de 3,7 yıl artış kaydedildi.

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN GENÇ ÜLKESİ

Diğer taraftan Türkiye'nin ortanca yaşı 34,4 olarak tespit edildi.

Türkiye, bununla Avrupa'nın en genç ülkesi olarak öne çıktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye ab
