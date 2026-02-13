HABER

Nilüfer’de 70 noktada denetim

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin estetiğini bozan ve yaya trafiğini engelleyen unsurlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin estetiğini bozan ve yaya trafiğini engelleyen unsurlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. 70 cadde ve sokakta yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden çok sayıda tabela ve materyal toplandı.
Nilüfer’de daha temiz ve düzenli bir kent yaşamı için çevre kirliliğiyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; hem halk sağlığını tehdit eden hem de görsel kirliliğe yol açan unsurları ortadan kaldırmak amacıyla merkez mahallelerde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu 70 farklı cadde ve sokakta çalışma yapıldı. Ekipler; kaldırımları işgal eden, gelişigüzel yerleştirilmiş tabelaları, duba ve çevre kirliliğine neden olan materyalleri tek tek tespit ederek topladı. Gerekli kayıt ve tutanak işlemlerinin tamamlanmasının ardından malzemeler, belirlenen alanlara kaldırıldı.

