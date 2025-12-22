iPhone Fold'a rakip olacak: Samsung'un pasaport tipi katlanabilir telefonu sızdı!

Yeni bir rapora göre Samsung, 4:3 en-boy oranına sahip 7,6 inçlik OLED iç ekranlı bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...

SAMSUNG'DAN PASAPORT TİPİ KATLANIR TELEFON

GSMArena'da yer alan habere göre, söz konusu katlanabilir cihazın gelecek yıl pasaport tarzı bir tasarımla tanıtılacağı belirtiliyor. Telefonun ekranının boyutlarının ve en-boy oranının, 7,58 inçlik bir iç ekran sunacağı söylenen iPhone Fold ile benzer olacağı ifade ediliyor.

Rapor ayrıca, Samsung'un yaklaşan 'geniş katlanabilir' modelinin 5,4 inçlik bir kapak ekranına (dış ekran) sahip olacağını öne sürüyor. Cihazın 25W kablosuz şarj sunacağı da söylenenler arasında.

Özellikle, geçen haftaki bir sızıntı Samsung'un söylentilere konu olan "geniş" katlanabilir telefonuna ait görseller içeriyordu. Sızıntıya göre Samsung, katlanabilir form faktörlerine odaklanan bir anketin parçası olarak henüz piyasaya sürülmemiş bir katlanabilir telefonun görsellerini paylaştı.