iPhone Fold için kritik eşik aşıldı: Foxconn'da deneme üretimi başladı

Apple'ın yıllardır bir katlanabilir iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak iddialara göre bu yıl, ilk "iPhone Fold" modelinin geleceği yıl olacak. Bir sızıntı kaynağına göre ise bu model, geliştirme sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

"FOXCONN'DA DENEME ÜRETİMİ BAŞLADI"

9to5Mac'te yer alan habere göre, sızıntı kaynağı Instant Digital, iPhone Fold'un deneme üretiminin Foxconn'da başladığını paylaştı. Apple'ın iPhone üretimi konusundaki birincil ortağı olan Foxconn ile deneme üretimine geçilmesi, teknoloji devinin iPhone Fold'un seri üretimine doğru ilerlediği anlamına geliyor.

GECİKME İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Bu gelişme, katlanabilir cihazın iPhone 18 Pro'dan daha geç piyasaya sürülebileceğine dair son dedikodular göz önüne alındığında önemli bir haber olarak nitelendiriliyor. Hatırlanacağı üzere Barclays analisti Tim Long, kısa bir süre önce iPhone Fold'un Aralık ayına kadar kullanıcıların eline ulaşmasını beklemediğini bildirmişti.

Bloomberg'den Mark Gurman da bu iddiayı kısmen doğrulamıştı. Gurman iPhone Fold için "Pro telefonlardan biraz daha geç geleceğine şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı. Gurman bu olası gecikmeyi, katlanabilir telefon üretmenin zorluklarına ve Apple'ın geçmişte iPhone X gibi modelleri diğer amiral gemilerinden biraz daha geç piyasaya sürmesine bağlamıştı.



Not: Görsel temsilidir. AI ile oluşturulmuştur.

EYLÜL AYINDA EŞ ZAMANLI LANSMAN HEDEFİ

Ancak ortaya çıkan son sızıntıya dayanarak, Apple'ın en azından Eylül ayında lansman yapmayı hala hedeflediği değerlendirmesi yapılıyor.

Instant Digital de son gönderisinde iPhone Fold'un iPhone 18 Pro ile eş zamanlı olarak piyasaya sürüleceğini iddia eden önceki bir gönderiyi alıntıladı. Foxconn'da deneme üretimine geçilmesi de, Apple'ın zaman çizelgelerinin şu ana kadar planlandığı gibi gittiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.