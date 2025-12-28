HABER

iPhone garanti süresi nasıl sorgulanır?

Günümüzde iPhone telefonların garanti hizmeti sunmaları oldukça önemlidir. Kullanıcılar bir telefon satın aldığında aynı zamanda herhangi bir sorun karşısında güvence de talep ederler. Bu noktada iPhone'larda garanti süresinin nasıl sorgulandığı merak edilir. Peki, iPhone garanti süresi nasıl sorgulanır?

iPhone garanti süresi nasıl sorgulanır?
Defne Vera Şahin

iPhone kullanıcılarının zaman içerisinde yaşayabileceği sorunlar karşısında garanti süresi devam ediyorsa garanti kapsamında sorunlarda tamir süreci ücretsiz bir şekilde karşılanır. Garanti süresinin ne zaman biteceğini bilmek olası bir servis işlemine hazırlıklı olmayı sağlayacaktır. Öte yandan yaşanılan sorunun garanti kapsamında olup olmadığını öğrenmek de net bir fikir edinilmesine yardımcı olacaktır. Bu noktada garanti süresinin nasıl sorgulanacağı merak konusudur.

IPhone garanti süresi nasıl sorgulanır?

Birçok iPhone kullanıcısı garanti süresinin ne zamana kadar devam ettiğini merak etmektedir. Bunu öğrenmenin en pratik yollarından biri doğrudan cihazın Ayarlar menüsünü kullanmaktır. Bunun için önce iPhone’unuzdan Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Genel sekmesine dokunun. Karşınıza çıkan seçeneklerin en üstünde yer alan Hakkında bölümünde cihazınızla ilgili teknik bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu ekranda telefonunuzun Seri Numarası bilgisiyle beraber garanti durumunu gösteren özel bir alan yer alır.

Bu bölümde, cihazı satın aldığınız tarihe göre “Sınırlı Garanti”, “AppleCare+” ya da “Kapsam Süresi Doldu” ifadelerinden biri gösterilmektedir. Eğer garanti hala devam ediyorsa sürenin ne zaman sona ereceği de buradan görüntülenebilmektedir. Bu sayede servise gitmeden önce cihazın garanti kapsamında olup olmadığı kolayca öğrenilebilir.

Öte yandan garanti durumunun daha ayrıntılı açıklamasını görmek için ilgili satıra dokunmanız gerekmektedir. Açılan sayfada “Telefonla Destek” ve “Ücretli Onarım ve Servis” başlıklarının durumunu gösteren ek bilgiler de bulunmaktadır. Bu bölüm garanti süresinin bitmesi durumunda AppleCare gibi ek koruma seçeneklerine yönlendirme de yapabilmektedir. Bu sayede garanti kapsamı hakkında net bilgiler elde edilebilir ve gereken adımlar atılabilir.

Garanti süresini öğrenmenin diğer bir yolu cihazınıza ait seri numarasını almak ve Apple’ın resmi doğrulama sayfasına girerek bu numarayı ilgili alana eklemektir.

iPhone için garanti sorgulaması yapmadan önce cihazınızın seri numarasını bulmanız gerekmektedir. Bunun için önce Ayarlar uygulamasını açın ardından Genel seçeneğine dokunun. Açılan menüde yer alan Hakkında bölümüne Seri Numarası alanına ulaşabilirsiniz.

Seri numarasını kopyaladıktan sonra Apple’ın kapsama kontrolünü yaptığı resmi sayfaya yani checkcoverage.apple.com adresine gidin. Siteye giriş yaptıktan sonra seri numarasını ilgili kutuya yapıştırın ve ekranda gördüğünüz Doğrulama Kodunu girerek işlemi onaylayın. Burada Telefonla Teknik Destek ve Onarım ve Servis Kapsamı başlıklarının altında iPhone’unuzun garanti kapsamında olup olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz.

