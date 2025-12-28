HABER

iPhone güncellemesi nasıl yapılır?

Apple iPhone telefonlarda kullanılan işletim sistemini düzenli ve sürekli bir geliştirme süreci yürütmektedir. Şirket her sene bir adet ana sürüm yayımlayarak sistemin yapısını yeniler. Yıl boyunca ise daha küçük ve hedefe yönelik ek güncelleme paylaşır. Bu güncellemeler yeni özellikler sunmakla beraber aynı zamanda mevcut hataları da düzeltir. Peki, iPhone güncellemesi nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin

Apple’ın düzenli güncelleme politikası iOS telefonların en güçlü yönlerinden biridir. İşletim sisteminin yeni sürümlerinin yüklenmesi oldukça önemlidir. Çünkü güncelleme yeni özelliklerle beraber cihazın gelecekte karşılaşabileceği sorunların önüne de geçer. Bu sayede telefonun performansını korur ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Öte yandan bazı uygulamalar yeni sürümlere göre ayarlandığı için eskisinde çalışmayabilir. Bu noktada iPhone güncellemesi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranır.

iPhone’a yeni bir güncelleme yüklemeden önce göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak indirme işleminde internet bağlantısının stabil olduğundan emin olunmalıdır. Bağlantıda kesinti yaşanmaması güncellemenin sorunsuz tamamlanması açısından oldukça önemlidir. Wi-Fi kullanılıyorsa modemi güncelleme öncesinde yeniden başlatmak bağlantının yenilenmesini sağlayacaktır. Bu sayede cihaza daha dengeli bir IP adresi atanmasına yardımcı olur. Sabit IP üzerinden internet kullananlar ise gerek duyduklarında internet servis sağlayıcılarından yeni bir IP talep edebilir.

Telefonun pil seviyesinin yeterli olması da kritik bir unsurdur. Güncelleme ekranında cihazın kapanması yazılım hatalarına hatta cihazın kullanılmaz hâle gelmesine yol açabilir. Bu nedenle işlem başlamadan önce şarj seviyesinin en az %50 mümkünse daha yüksek olması tavsiye edilmektedir. Bazı iOS güncellemeleri daha büyük boyutlara sahip olabildiğinden kurulum süresi de buna göre uzayacaktır.

Tüm bunlara ek olarak iPhone’un depolama alanında güncelleme için yeterli boş yer bulunmalıdır. Her güncelleme farklı bir dosya boyutunda olduğu için cihazda kapladığı alan kadar bir boşluk bırakılması gerekmektedir. Depolama alanı yetersizse gereksiz uygulamalar ve eski dosyalar silinerek yer açılmalıdır. IPhone güncelleme adımları aşağıdaki gibidir:

  • iPhone’unuzun ana ekranından Ayarlar uygulamasını açın.
  • Ayarlar menüsünde Genel seçeneğine dokunun.
  • Açılan ekranda Yazılım Güncelleme bölümünü seçin.
  • Eğer yeni bir iOS sürümü mevcutsa ekranda gözükecektir. Şimdi Yükle butonuna dokunarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • İndirme işlemi tamamlandığında Şimdi Güncelle butonuna dokunarak kurulumu başlatın.

Bu adımları takip ederek iPhone’unuzu güvenli bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Kurulum aşamasında cihaz birkaç kez yeniden başlayabilir. Bu durum güncellemenin normal bir parçasıdır. İşlem tamamen bittiğinde telefon en güncel iOS sürümüyle kullanılmaya hazır hale gelecektir.

