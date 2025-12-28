iPhone modellerinde yer alan gelişmiş özellikler telefonları arama ve mesajın ötesinde daha işlevli bir cihaz haline getirmektedir. Bunlardan biri olan belge tarama özelliği kâğıt üzerindeki evrakları hızlı bir şekilde dijital ortama aktarmayı mümkün kılmaktadır. Ek bir tarayıcıya ihtiyaç duymadan önemli dokümanları arşivlemek isteyenler için iPhone telefonlar büyük bir avantaja sahiptir. Bu noktada iPhone telefonlarda belge tarama işleminin nasıl yapılacağı sorgulanmaktadır.

iPhone ile belge tarama nasıl yapılır?

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan işlemlerden biri fiziksel belgeleri sanal ortama taşımaktadır. iPhone’da belge taramak için ekstra uygulamalara ihtiyaç duymadan cihazın kendi Notlar uygulamasından yapılabilmektedir. Apple cihazlarda yerleşik olarak gelen bu özellik fiziksel evrakları dijital ortamda saklamak için oldukça faydalıdır. Örneğin sözleşmeler, faturalar, ders notları ya da resmi belgeler birkaç dokunuşla taranabilmektedir. Öte yandan bu belgeler düzenlenebilir ve PDF formatına dönüştürülebilir. Belge tarama adımları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

iPhone’unuzda yüklü olarak gelen Notlar uygulamasını açın.

Uygulamada ekranın sağ alt köşesinde bulunan kalem simgesine dokunarak boş bir not sayfası açın.

Not ekranı açıldığında alt menüde yer alan kamera simgesine basın. Karşınıza birkaç farklı seçenek çıkacaktır.

Açılan menüden “Belge Tara” seçeneğine dokunarak tarama modunu aktif hale getirin.

Tarama yapmak istediğiniz belgeyi düz bir zemine koyun. Ardından iPhone kamerasını belgenin üzerine hizalayın. Uygulama kamerası belgeyi otomatik olarak algılayacaktır.

Kamera belgeyi tanıdığı anda otomatik olarak çekim yapacaktır. Tercihe göre manuel çekim seçeneğini de kullanılabilmektedir.

Taramak istediğiniz tüm sayfaları ekledikten sonra “Kaydet” seçeneğine dokunun. Ardından taradığınız belgeleri kırpabilir ya da renk ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Gerekli durumlarda taranan belgeleri kolayca PDF formatına dönüştürebilirsiniz. Öte yandan belgeleri e-posta ile gönderebilir ya da farklı platformlarda paylaşabilirsiniz.

iPhone’un kendi içinde sunduğu belge tarama özellikleri günlük kullanım için yeterli olsa da daha fazla profesyonellik isteyen için App Store’da birçok uygulama yer almaktadır. Bunlar arasında Adobe Scan gibi uygulamalar daha hassas tarama, otomatik kırpma, metin tanıma ve çok sayfalı PDF oluşturma gibi gelişmiş düzenleme araçlarıyla ek özellikler sunmaktadır. Bu uygulamalar bilhassa sürekli belgelerle çalışanlar için tarama ve arşivleme işlemlerini çok daha hızlı yapabilmeyi sağlamaktadır.