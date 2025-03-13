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iPhone kullanıcıları dikkat! 1.5 milyar kullanıcı tehdit altında: Apple'dan uyarı geldi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 11:50
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Apple, iPhone XS ve sonrası modellere sahip kullanıcıları ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle acil güncelleme yapmaları konusunda uyardı. CVE-2025-24201 adı verilen bu açık, Safari’de kullanılan Webkit tarayıcı motorunda tespit edildi.

iPhone kullanıcıları dikkat! 1.5 milyar kullanıcı tehdit altında: Apple'dan uyarı geldi

Teknoloji devi, CVE-2025-24201 olarak adlandırılan güvenlik açığının, Safari ve diğer tarayıcılarda kullanılan Webkit motorunda bulunduğunu açıkladı. Bilgisayar korsanları, bu açığı kullanarak kötü amaçlı web siteleri oluşturdu ve kullanıcıların cihazlarına erişim sağladı.

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APPLE: İOS 18.3.2 GÜNCELLEMESİNİ HEMEN YÜKLEYİN

Apple, iPhone kullanıcılarının iOS 18.3.2 güncellemesini derhal yüklemeleri gerektiğini duyurdu. Şirket, bu açığın iOS 17.2 ve daha eski sürümlerdeki belirli hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığını belirtti.

Apple, özellikle hangi kişilerin hedef alındığını ve saldırıların ne kadar sürdüğünü açıklamadı. Ancak güvenlik açığının geniş çapta kullanılmadığını düşünüyor.

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SADECE İPHONE DEĞİL, İPAD VE MAC'LER DE RİSK ALTINDA

Güncelleme, sadece iPhone'lar için değil, iPad ve Mac cihazları için de yayımlandı. Apple’ın açıkladığı risk altındaki cihazlar şunlar: iPhone XS ve sonrası modeller
iPad Pro (13 inç, 12.9 inç 3. nesil ve sonrası, 11 inç 1. nesil ve sonrası) iPad Air (3. nesil ve sonrası) iPad 7. nesil ve sonrası iPad mini 5. nesil ve sonrası macOS Sequoia kullanan Mac cihazlar, Apple Vision Pro

Apple, bu cihazlara sahip herkesin iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2, visionOS 2.3.2 ve Safari 18.3.1 güncellemelerini yapması gerektiğini vurguladı.

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UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, saldırının belirli kişileri hedef almış olabileceğini, ancak herkesin risk altında olduğunu belirtti. Kullanıcıların cihazlarını güncellemeden kullanmaya devam etmeleri halinde ciddi siber tehditlerle karşılaşabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Apple iPhone güncelleme telefon
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