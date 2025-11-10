HABER

iPhone’lara zam kapıda! TSMC fiyat artışına gidiyor, iPhone 18'in fiyatı el yakabilir!

İddialara göre iPhone'ların üreticisi Apple'ın da müşterisi olduğu çip üreticisi TSMC, üretim maliyetlerindeki artış sebebiyle fiyat artışı yapacağını duyurdu. Apple’ın ise tedarik zincirindeki bu maliyet artışını kullanıcılara yansıtması muhtemel görülüyor. Öte yandan bu durumda, iPhone 18'in en pahalı iPhone modeli olabileceği de konuşuluyor.

Enes Çırtlık

Çip, akıllı telefon dünyasının tam da kalbinde yer alıyor. Ancak üretim teknolojisi küçüldükçe, yani çipler daha gelişmiş hale geldikçe maliyetlerde de artış yaşanabiliyor. Bu durum, Apple da dahil olmak üzere tüm akıllı üreticilerini doğrudan etkilerken, son olarak üretim maliyetlerindeki artış konusuyla yakından alakalı olan dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

TSMC FİYATLARI YÜKSELTECEK: IPHONE'LARA ZAM GELEBİLİR!

Webtekno'da yer alan habere göre; TSMC, Apple gibi müşterilerine üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatları yükselteceğini bildirdi. Özellikle 5 nanometreden küçük çiplerin Apple’ın M3, M4, M5 ve A16-A19 işlemcilerinin fiyatlarında ciddi artışlar bekleniyor. Sızıntı kaynağı yeux1122’ye göre bu artışlar Apple’ın gelecekteki cihazlarının maliyetini de doğrudan etkileyecek. Yani bu da doğrudan fiyat artışı demek.

China Times’ın haberine göre önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinde kullanılacak A20 çipi, Apple’ın ilk 2 nanometre çipi olacak ve üretim maliyetleri rekor seviyeye çıkacak.

IPHONE 18 EN PAHALI IPHONE OLABİLİR

Bu yeni çiplerin, 3 nanometrelik muadillerine göre %50 daha pahalı olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl A18 çipinin maliyetinin 45 dolar civarında olduğu düşünülürse, Apple’ın tedarik zincirindeki bu maliyet artışını kullanıcılara yansıtması muhtemel.

Uzmanlar, 2 nanometre teknolojisinin sunduğu performans artışına rağmen, Apple kullanıcılarının beklediğinden çok daha pahalı iPhone modelleriyle karşılaşabileceğini belirtiyor. Apple için bu, 20. yıl özel iPhone öncesi istemeyeceği bir fiyat artışı olacağından şirketin bu süreçte vereceği kararlar oldukça önemli olacak.

