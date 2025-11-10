HABER

Apple'ın 'kimseye söylemek istemediği' ortaklık: "Yılda 1 milyar dolara mal olacak"

İddiaya göre Apple, yenilenen Siri için Google Gemini ekibi tarafından geliştirilen özel bir yapay zekâ modelinden yararlanacak ve bunun için Google'a yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödeyecek. Son iddialar ise Apple'ın bu ortaklığı ya da Siri’nin kısmen rakip bir teknolojiden yararlanacağını kamuoyuna duyurma isteğinde olmadığı yönünde.

Enes Çırtlık

Son birkaç aydır, Apple’ın yenilenmiş Siri sesli asistanını Google’ın Gemini ekibinin özel olarak geliştirdiği bir modelle güçlendirme planı hakkında iddialar dolaşıyor. Bu iddialara yenileri eklenmiş durumda.

'APPLE AÇIKLAMAK İSTEMİYOR' İDDİASI

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre, Apple, bu ortaklığı ya da Siri’nin kısmen rakip bir teknolojiden yararlanacağını kamuoyuna açıklama niyetinde değil.

İddiaya göre bunun nedeni ise Google bağlantısını gizlemek, çalışanlar ve müşteriler arasında kafa karışıklığını önlemek ve altyapı mimarisinin hâlâ Apple’ın dahili sistemleriyle büyük oranda örtüştüğünü vurgulamak.

ADI: AFM V10

Ayrıca şirketin, Google tarafından geliştirilen modele Apple Foundation Models”ın 10. sürümünün kısaltması olan "AFM v10" adını verdiği de Gurman'ın belirttiği bilgiler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta ise Google Gemini ekibi tarafından Apple'a özel geliştirilecek modelin 1,2 trilyon parametreye sahip olduğu ve iPhone üreticisine yılda yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağına dair iddialar gelmişti.

BİR GÜN KENDİ YAPAY ZEKÂSINA GEÇECEK

Öte yandan, Apple’ın kendi modem teknolojisine geçişi gibi, bir gün Google’ın Gemini modellerinden de uzaklaşmayı planladığı öne sürülüyor.

İddiaya göre Apple, tamamen kendisi tarafından geliştirilecek, 1,0 trilyon parametreli bir Apple Intelligence modelini önümüzdeki yıl gibi erken bir tarihte tüketicilerin kullanımına hazır hâle getirmeyi planlıyor. Ancak bu modelin, bahar aylarında piyasaya çıkması planlanan yeni Siri’yi güçlendirmek için zamanında hazır olmayacağı iddia ediliyor.

