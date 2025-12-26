HABER

Son dakika | MİT'ten DEAŞ'a yeni yıl darbesi: Malatya'da yakalandı!

Son dakika haberi: MİT, DEAŞ operasyonuyla düğmeye bastı! Yeni yılda eylem hazırlığı yapan DEAŞ sempatizanı terörist İbrahim Burtakuçin yakalandı.

Son dakika | MİT'ten DEAŞ'a yeni yıl darbesi: Malatya'da yakalandı!

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yeni yılda eylem hazırlığı yapan terörist Malatya'da yakalandı.

KONUMU TESPİT EDİLDİ

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ’a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. DEAŞ’lı Burtakuçin’in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLERDE DEAŞ HAYRANLIĞI

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalandı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DEAŞ’lı Burtakuçin’e ait materyallerde, DEAŞ’a ait yazılımların, DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ’a katılımı destekleyen ses dosyaların, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

SÖZDE YÖNETİCİ YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise MİT operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Son dakika | MİT ten DEAŞ a yeni yıl darbesi: Malatya da yakalandı! 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

