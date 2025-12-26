iPhone'larla ortak Galaxy'ler: Eğer doğruysa Samsung, Apple'ın izinden gidecek!

Samsung, amiral gemisi telefonlarında Çinli OLED ekranlar kullanmaya başlayabilir. Çünkü yeni bir rapora göre; Samsung Display ve BOE yakın zamanda bir toplantı gerçekleştirdi ve Samsung tarafı, BOE'den OLED panelleri tedarik etme konusundaki ilgisini dile getirdi.

Bu toplantı, BOE'nin Samsung'un patentlerini ihlal etmekten suçlu bulunduğu ve yıllardır süregelen patent anlaşmazlığının her iki şirket tarafından çözüme kavuşturulmasının ardından gerçekleşti.

SAMSUNG KENDİ EKRANLARINI ÜRETİYOR ANCAK...

Şu anda amiral gemisi Galaxy'ler, bizzat Samsung tarafından üretilen panelleri kullanıyor. Peki, Samsung neden kendi ürettiği ekranlardan vazgeçip üçüncü taraf bir şirketten ekran tedarik etsin? Cevap elbette maliyet.

PhoneArena'da yer alan habere göre, Apple da iPhone modellerinde BOE'nin ekranlarını kullanıyor. Bunun nedeni ise Çinli şirketin panellerini rakiplerinden çok daha ucuz bir fiyata sunması. Hatta Apple, yıllardır Samsung Display ve LG Display'den uzaklaşmaya ve telefon üretiminde BOE'ye daha büyük bir rol vermeye çalışıyor.

İş perspektifinden bakıldığında, Samsung'un artık yasal bir savaş içinde olmadığı bir kuruluşla ilişkiler kurmaya çalışması son derece mantıklı. Özellikle de söz konusu kuruluş, üretim maliyetlerini düşürmesine yardımcı olabilecekse.

Ancak yine de resmi bir bilgi olmadığı için, bu ortaklığın gerçekten başlayıp başlamayacağı veya ne kadar süreceği konusunda temkinli olmakta fayda var.