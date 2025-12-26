HABER

Mide gribi yükselişte! Neden bu kış daha tehlikeli? Norovirüs belirtileri neler?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte 'mide gribi' olarak bilinen norovirüs vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Her yıl Kasım–Nisan döneminde etkisini artıran virüs, bu sezon yeni bir varyantın dolaşımda olması nedeniyle uzmanları daha da endişelendiriyor. Son derece bulaşıcı olan norovirüs, kısa sürede kalabalık alanlarda salgınlara yol açabilir. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

ABD çocuk hastanesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Direktörü Dr. Sharon Nachman, norovirüsün en büyük sorunlarından birinin bağışıklık geliştirmemesi olduğunu söylüyor.

"Vücut uzun süreli koruma geliştirmediği için insanlar her yıl tekrar tekrar enfekte olabiliyor" diyen Nachman, geçen yıl ortaya çıkan yeni türle birlikte daha ağır vakaların görüldüğüne dikkat çekiyor.

UZMANLAR UYARIYOR: AYNI KİŞİ BİR AYDA ÜÇ FARKLI VİRÜS GEÇİREBİLİR

Bu kış influenza ve RSV gibi solunum yolu virüslerinin de dolaşımda olduğunu hatırlatan Nachman,
"Bir aydır hastayım diyen birinin aslında arka arkaya üç farklı enfeksiyon geçirmiş olması çok muhtemel" dedi.

NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

U.C.S.F. Sağlık’tan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Peter Chin-Hong, norovirüsün en sık yiyecekler yoluyla yayıldığını belirtiyor.

Virüs;

  • Kusmuk ve dışkıdaki mikroskobik parçacıklar
  • Kirli suyla yıkanmış sebze ve deniz ürünleri
  • Hasta kişiler tarafından hazırlanmış gıdalar aracılığıyla hızla bulaşabiliyor.

Üstelik norovirüs, kapı kolları, musluklar ve tezgahlar üzerinde iki haftaya kadar canlı kalabiliyor. Bu nedenle kreşler, okullar, huzurevleri ve yolcu gemileri salgınların en sık görüldüğü alanlar arasında yer alıyor.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlara göre norovirüsün kuluçka süresi oldukça kısa. Virüsle temas eden kişiler genellikle 12–48 saat içinde hastalanıyor.

En yaygın belirtiler:

  • Şiddetli kusma
  • Sulu ishal
  • Karın ağrısı
  • Halsizlik ve yorgunluk

Uzmanlar, öksürük ve hapşırmanın norovirüs belirtisi olmadığına dikkat çekti. Bu tür semptomlar daha çok solunum yolu enfeksiyonlarına işaret ediyor.

EN BÜYÜK RİSK: SIVI KAYBI

Enfeksiyon Önleme Direktörü Dr. Bernard Camins, hastalığın en ciddi riskinin dehidrasyon (sıvı kaybı) olduğunu vurguluyor.

Özellikle:

  • 5 yaş altı çocuklar
  • Yaşlı yetişkinler yüksek risk grubunda yer alıyor.

Çocuklarda huzursuzluk ve uykuya eğilim, yaşlılarda ise baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı tehlike işareti olarak görülüyor.

HER YIL YAKLAŞIK 1000 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Norovirüse bağlı ölümler nadir olsa da, uzmanlara göre ABD’de her yıl çoğu 65 yaş üzeri olmak üzere yaklaşık 1000 kişi bu nedenle yaşamını yitiriyor.

Dr. Nachman, şu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söylüyor:

  • 12 saatten uzun süredir idrar yapamamak
  • Kusma nedeniyle ilaçların alınamaması
  • Kusma ve ishalin 3 günden uzun sürmesi
  • Dışkıda kan görülmesi

NOROVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlara göre en etkili korunma yöntemi sabun ve suyla el yıkamak. Alkol bazlı el dezenfektanları norovirüse karşı yeterince etkili değil.

Alınması gereken önlemler:

  • Banyoları ve sık dokunulan yüzeyleri seyreltilmiş çamaşır suyuyla temizlemek
  • Sebze ve meyveleri iyice yıkamak
  • Kabuklu deniz ürünlerini çiğ tüketmemek
  • Elleri yüze götürmekten kaçınmak

NOROVİRÜSE YAKALANANLAR NE YAPMALI?

Norovirüsün özel bir tedavisi bulunmuyor.

Uzmanlar hastalara şu önerilerde bulunuyor:

  • Evde kalın ve dinlenin
  • Bol sıvı tüketin
  • Elektrolit içeren içecekleri tercih edin (berrak et suyu, hindistan cevizi suyu, süt ve meyve suları...)
  • Küçük ve hafif öğünler tüketin
  • Muz, pirinç, elma püresi ve ekmek gibi yavan gıdalar mideyi daha az yoruyor.

Ayrıca hasta kişinin kusmuğu veya dışkısıyla temas edenlerin eldiven kullanması, kirlenen çarşaf ve kıyafetlerin en sıcak programda yıkanması öneriliyor.

