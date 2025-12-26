Mide gribi yükselişte! Neden bu kış daha tehlikeli? Norovirüs belirtileri neler?

ABD çocuk hastanesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Direktörü Dr. Sharon Nachman, norovirüsün en büyük sorunlarından birinin bağışıklık geliştirmemesi olduğunu söylüyor.
"Vücut uzun süreli koruma geliştirmediği için insanlar her yıl tekrar tekrar enfekte olabiliyor" diyen Nachman, geçen yıl ortaya çıkan yeni türle birlikte daha ağır vakaların görüldüğüne dikkat çekiyor.
Bu kış influenza ve RSV gibi solunum yolu virüslerinin de dolaşımda olduğunu hatırlatan Nachman,
"Bir aydır hastayım diyen birinin aslında arka arkaya üç farklı enfeksiyon geçirmiş olması çok muhtemel" dedi.
U.C.S.F. Sağlık’tan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Peter Chin-Hong, norovirüsün en sık yiyecekler yoluyla yayıldığını belirtiyor.
Virüs;
Üstelik norovirüs, kapı kolları, musluklar ve tezgahlar üzerinde iki haftaya kadar canlı kalabiliyor. Bu nedenle kreşler, okullar, huzurevleri ve yolcu gemileri salgınların en sık görüldüğü alanlar arasında yer alıyor.
Uzmanlara göre norovirüsün kuluçka süresi oldukça kısa. Virüsle temas eden kişiler genellikle 12–48 saat içinde hastalanıyor.
En yaygın belirtiler:
Uzmanlar, öksürük ve hapşırmanın norovirüs belirtisi olmadığına dikkat çekti. Bu tür semptomlar daha çok solunum yolu enfeksiyonlarına işaret ediyor.
Enfeksiyon Önleme Direktörü Dr. Bernard Camins, hastalığın en ciddi riskinin dehidrasyon (sıvı kaybı) olduğunu vurguluyor.
Özellikle:
Çocuklarda huzursuzluk ve uykuya eğilim, yaşlılarda ise baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı tehlike işareti olarak görülüyor.
Norovirüse bağlı ölümler nadir olsa da, uzmanlara göre ABD’de her yıl çoğu 65 yaş üzeri olmak üzere yaklaşık 1000 kişi bu nedenle yaşamını yitiriyor.
Dr. Nachman, şu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söylüyor:
Uzmanlara göre en etkili korunma yöntemi sabun ve suyla el yıkamak. Alkol bazlı el dezenfektanları norovirüse karşı yeterince etkili değil.
Alınması gereken önlemler:
Norovirüsün özel bir tedavisi bulunmuyor.
Uzmanlar hastalara şu önerilerde bulunuyor:
Ayrıca hasta kişinin kusmuğu veya dışkısıyla temas edenlerin eldiven kullanması, kirlenen çarşaf ve kıyafetlerin en sıcak programda yıkanması öneriliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum