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iPhone servis yok hatası nedir, nasıl çözülür? iPhone servis yok hatası ile iPhone şebeke sorunu ve çözümü

Günümüzde neredeyse her işlem telefon aracılığı ile yapılabilir hale gelmiştir. Çeşitli uygulamalar sayesinde iletişimden alışverişe, resmi işlemlerden sosyal medyaya her alanda ve konuda internet üzerinden kolaylıkla işlem yapılabilmektedir. Ancak mobil cihazlarda bazen farklı durumlara bağlı olarak bazı sorunlar da yaşanabilmektedir.

iPhone servis yok hatası nedir, nasıl çözülür? iPhone servis yok hatası ile iPhone şebeke sorunu ve çözümü
Ferhan Petek

Her türden, her marka ve modelden mobil cihazda ve cep telefonunda çeşitli nedenlerden kaynaklanan farklı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar bazen hat ile bazen şebeke sorunları ile bazen ise direkt olarak cihaz ile ilgili olarak meydana gelebilmektedir. Bir cihazdaki sorunu çözebilmek için öncelikli olarak o sorunun neden kaynaklandığının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir.

iPhone servis yok hatası nedir?

iPhone cihazlarda da diğer marka mobil cihazlarda olduğu gibi çeşitli teknik sorunlar, donanımsal ya da yazılımsal arızalar yaşanabilmektedir. iPad ya da iPhone cihazlarda en sık görülen hatalardan biri de servis yok hatasıdır. Bu tür durumlarda durum çubuğunda SOS yazısı görülür. Bazen yalnızca SOS olarak da yazı görünebilir. Eğer ekranda böyle bir görüntü varsa o an telefon sadece acil telefon numaralarını arayabilir.

iPhone ya da iPad cihazlarda "Servis yok" ya da "Aranıyor" yazıları da görülebilir. Hangi ifadenin durum çubuğunda yazılı olması sorunun çözülebilmesi için önemlidir. Eğer durum çubuğunda SOS ya da yalnızca SOS yazılı ise bu durum cihaz "hücresel ağa bağlı değildir" anlamına gelir.

iPhone servis yok hatası nasıl çözülür?

iPhone servis yok hatası sorunu ve çözümü birbiri ile bağlantılıdır. Çünkü sorunun neden kaynaklandığı doğru bir şekilde tespit edilmeden çözüme ulaşmak da mümkün olmaz. Servis yok hatası çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelmiş olabilir. iPhone şebeke sorunu ve çözümü olarak şu durumlar uygulanabilir:

  • Hücresel ağa yeniden bağlanmayı denemek
  • Cihazı yeniden başlatmak
  • Operatör ile iletişime geçmek ve hatayı bildirmek
  • Cihazı güncellemek
  • Operatör ayarlarının güncel olup olmadığını kontrol etmek
  • Eğer çift SIM kullanılıyorsa ayarlar menüsünden servis olup olmadığını kontrol etmek
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Anahtar Kelimeler:
iPhone
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