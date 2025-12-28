IPhone'dan bilgisayara dosya aktarmanın en önemli nedenlerinden biri yedekleme gereksinimidir. Telefon kaybolduğunda ya da hasar gördüğünde verilerin silinme ihtimali vardır. Bu tür risklere karşı dosyaların bilgisayara aktarılması kullanıcılara ek bir güvenlik katmanı sunacaktır. Bu sayede önemli anılardan iş dosyalarına kadar pek çok dosya güvence altına alınmış olur. Teknolojiyle arası iyi olmayan kullanıcılar verilerini bilgisayara nasıl aktaracaklarını merak ederler.

IPhone’u bilgisayara bağlama ve dosya aktarma nasıl yapılır?

Veri aktarımı dendiğinde iTunes Dosya Paylaşımı bilgisayar ile iPhone arasında veri aktarımı için geliştirilmiş bir özelliktir. Bu uygulama belge düzenleme, medya yönetimi ya da uygulama tabanlı çalışması gereken kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar.

iTunes Dosya Paylaşımı ve USB bağlantısını kullanarak iPhone’dan bilgisayara dosya aktarmak için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

iPhone’unuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. iTunes otomatik açılmıyorsa programı manuel olarak çalıştırın.

iTunes penceresinin sol üst kısmında yer alan “Aygıt” simgesine tıklayın ve menüden “Dosya Paylaşımı” bölümüne geçin.

Karşınıza çıkan listede dosya aktarımı görünür. Aktarmak istediğiniz dosyaların bulunduğu uygulamayı seçin.

Uygulama içerisindeki dosyalar listelenecektir. Bilgisayara kopyalamak istediğiniz materyalleri işaretleyin ve ardından “Kaydet” seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede dosyaları bilgisayarınızda saklamak istediğiniz klasörü belirleyin ve tekrar “Kaydet” butonuna basarak aktarımı başlatın.

Diğer bir yöntem ise Bluetooth ile iPhone’dan bilgisayara dosya aktarmadır. Bu yöntem her dosya biçimini desteklemediği için aktarabilen dosya türleri sınırlıdır. Bilhassa fotoğraf, küçük belgeler ya da düşük boyutlu dosyalar için kullanışlıdır.

Bluetooth üzerinden aktarımın bir diğer dezavantajı da işlemin manuel olarak ilerlemesidir. Dosyaları tek tek seçmek gerektiğinden büyük boyutlu ya da çok sayıda dosya gönderimi için pratik bir yöntem değildir. Bu yüzden Bluetooth az boyutlu dosyaları aktarmak isteyen kullanıcılar için daha uygun bir yöntemdir.

Bağlantıyı başlatmak için ilk olarak iPhone’unuzun kontrol merkezini açarak Bluetooth simgesine basılı tutun. Ardından dosya göndermek istediğiniz bilgisayarı seçip eşleşmeye izin verin.

Bu esnada Windows bilgisayarda ise Ayarlar menüsüne girip Bluetooth özelliğini aktif hâle getirmeniz gerekmektedir. Bu menüde “Cihazlar” bölümüne ulaşarak bilgisayarın Bluetooth üzerinden dosya alımına izin vermesini sağlayabilirsiniz.

Daha sonra iPhone’unuzdan bilgisayara göndermek istediğiniz dosyaları seçin. Aktarım başladığında bilgisayar ekranında gelen dosyaları gösteren bir bildirim açılacaktır. Bu bildirimden dosyalara onay verildiği takdirde aktarım tamamlanacaktır.