iPhone Ultra için yeni sızıntı: Ekran koruyucusunun sıra dışı şekli ortaya çıktı

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olması beklenen ve iPhone Ultra olarak anılan model hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Cihazın tasarımının Samsung Galaxy Z Fold8 ve Huawei Pura X Max’e benzer olması ve bu eylülde tanıtılması bekleniyor.

Sızıntı kaynağı Ice Universe ise iPhone Ultra'nın ön ekran koruyucusuna ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar ve uygulamalı bir video paylaştı.

Görüntülerde ekran koruyucusunun alışılmışın dışında bir şekle sahip olduğu görülüyor.

MENTEŞE TARAFINDAKİ KÖŞELER FARKLI

Sızdırılan ekran koruyucusunun menteşeye yakın taraftaki köşeleri daha köşeli bir yapıya sahip.

Karşı taraftaki köşelerde ise yuvarlatılmış bir tasarım görülüyor.

Ancak ekran koruyucusunun bu şekilde tasarlanmış olması, iPhone Ultra'nın ekranının da asimetrik bir yapıya sahip olacağı anlamına gelmiyor.

Koruyucunun cihazın ön panelinin tamamını kapladığı belirtilirken gerçek ekranın simetrik yuvarlatılmış köşelere ve dört tarafında eşit çerçevelere sahip olması bekleniyor.

I'm sure this is just a misunderstanding - the protective film covers the entire glass panel, not exactly the same as the actual screen display area. The iPhone Ultra screen itself is still a symmetrical rounded rectangle. pic.twitter.com/Iwu52050uw — Ice Universe (@UniverseIce) August 11, 2026

İKİ FARKLI EKRAN İDDİASI

iPhone Ultra'nın 5,5 inç büyüklüğünde bir dış ekran ve 7,8 inç büyüklüğünde katlanabilir iç ekranla geleceği öne sürülüyor.

Telefonun Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alacağı ve 5.000 mAh batarya taşıyacağı da söylentiler arasında bulunuyor.

KAMERA VE TOUCH ID İDDİALARI DA VAR

Daha önceki sızıntılarda iPhone Ultra'nın arka tarafında iki adet 48 MP kamera bulunacağı öne sürülmüştü.

Cihazın hem dış hem de iç tarafında 18 MP selfie kamerası bulunabileceği de iddia ediliyor.

Touch ID desteği de model hakkında ortaya atılan diğer özelliklerden biri.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak şirket cihazın adı, tasarımı, teknik özellikleri veya tanıtım tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

(Kaynak: GSMArena)

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