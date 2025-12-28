HABER

iPhone yedekleme nasıl yapılır?

Günümüzde telefonlar iletişim aracı olmaktan çıkarak yılların birikimi anıların saklandığı dijital bir ortam haline gelmiştir. Kullanıcıları için veri kaybı teknoloji dünyasındaki en büyük kabuslardan biridir. Kaybolan dosyaların geri getirilememesi duygusal bir kayıp yaratırken iş ve eğitim süreçlerini de aksatabilir. Bu yüzden iPhone cihazlarda yedekleme işlemi sıklıkla araştırılan bir konudur. Peki, iPhone yedekleme nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin

Akıllı telefonlar müzik arşivlerinden iş belgelerine, yüksek çözünürlüklü videolardan kadar günlük hayatımızın birçok parçasını içinde barındırmaktadır. Bu nedenle iPhone kullanıcıları için cihazda tutulan verilerin güvenliğini sağlamak her zamankinden daha önemli bir konudur. iPhone’un sunduğu yedekleme sistemi sayesinde kullanıcılar telefonlarındaki tüm dosyaları ve kişisel içeriklerini güvenli bir şekilde saklayabilmektedir. IPhone yedekleme işleminin nasıl yapılacağı ise araştırma konusudur.

IPhone yedekleme nasıl yapılır?

iPhone kullanıcıları için yedekleme verilerin güvenliğini sağlamak ve cihazlar arası erişimi kolaylaştırmak açısından oldukça önemlidir. Yedekleme özelliği sayesinde fotoğraflar, videolar, mesajlar, uygulama verileri ve kişisel ayarlar gibi birçok bilgi düzenli olarak buluta aktarılır. Bu sayede olası bir kayıp ya da cihazın arızalanması durumunda içeriklere hızlıca ulaşılabilir.

iPhone’da iCloud yedeklemenin aktif edilmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekir:

  • İlk olarak cihazınızı stabil bir Wi-Fi ağına bağlayın.
  • Ardından Ayarlar menüsüne girin ve ekranın üst kısmında yer alan Apple Kimliği bölümüne dokunun.
  • Açılan seçenekler arasından iCloud Yedekleme menüsünü bulun.
  • Bu bölümü aktif hale getirdiğiniz anda telefonunuz otomatik olarak yedekleme işlemine başlayacaktır. Yedekleme bitene kadar internet bağlantınızın kesilmemesi gerekmektedir.
  • İşlem tamamlandıktan sonra yine aynı bölümde son yedekleme tarihi ve saati görüntülenebilmektedir.
  • iPhone’un belirli aralıklarla otomatik yedekleme yapabilmesi için Otomatik Yenileme özelliğinin açık olduğundan emin olun.

ICloud yedekleme yönteminin yanı sıra yedekleme için kullanılan bir diğer yöntem de iTunes/Finder yedeklemesidir. Bu yöntem bilgisayar üzerinde fiziksel bir kopya bulundurmak isteyen kullanıcılar için ideal bir yöntemdir. iTunes ya da Finder üzerinden yapılan yedeklemelerde rehber, fotoğraflar, videolar, mesaj geçmişi ve WhatsApp verileri gibi birçok önemli dosya bilgisayara aktarılabilmektedir.

Mac ile iPhone yedekleme adımları ise şu şekildedir:

  • iPhone’unuzu USB kablosuyla Mac bilgisayara bağlayın.
  • Finder kenar çubuğunda görünen iPhone cihazınızı seçin.
  • Açılan pencerede üst menüden Genel sekmesine tıklayın.
  • “iPhone’unuzdaki verilerin tamamını bu Mac’e yedekleyin” seçeneğini işaretleyin.
  • İsteğe bağlı olarak yedeklemeyi şifreleyebilirsiniz. Bu sayede verilerinizi daha güvenli hâle getirebilirsiniz.
  • Son adımda ise Şimdi Yedekle seçeneğine tıklayarak işlemi başlatın.

Sıkça kullanılan bu yöntemler sayesinde iPhone kullanıcıları hem bulutta hem de bilgisayarda güvenli bir yedek oluşturabilirler.

