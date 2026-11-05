HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Irak Başbakanı Zeydi, Trump’ın Özel Temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile başkent Bağdat’ta bir araya geldi.

Irak Başbakanı Zeydi, Trump’ın Özel Temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Irak Başbakanı Ali Zeydi, başkent Bağdat’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki gerilimin azaltılması, krizlerin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için diplomatik çabaların artırılmasının ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ortaklığın geliştirilmesi ve ekonomik ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılması konuları değerlendirildi.

Irak Başbakanı Zeydi, Trump’ın Özel Temsilcisi Barrack ile bir araya geldi 1

IRAK'TA ZEYDİ-BARRACK GÖRÜŞMESİ

Taraflar arasındaki ortaklığın geliştirilmesi ve karşılıklı çıkarları sağlayarak kalkınma sürecini destekleyecek ekonomik ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılmasının ele alındığı görüşmede, bölgedeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve istikrarın karşı karşıya olduğu zorluklar ile gerilimin azaltılması, krizlerin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi ele alındı.

ZEYDİ, TRUMP'LA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Zeydi ile Barrack arasındaki görüşme, Irak Başbakanı’nın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden yaklaşık bir saat sonra yapıldı. Zeydi ve Trump’ın telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler, güvenlik durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alınmıştı. İki ülke arasındaki eş güdüm ve istişarenin önemine vurgu yapılan görüşmede, bölgesel istikrarın desteklenmesi ve krizlerin çözümünde diyalog ile diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği kaydedilmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastane personeli 70 kişi rahatsızlandıHastane personeli 70 kişi rahatsızlandı
Özel banka battı devlet başkanı istifa ettiÖzel banka battı devlet başkanı istifa etti

Anahtar Kelimeler:
Irak Tom Barrack
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.