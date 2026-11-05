Irak Başbakanı Zeydi, Trump’ın Özel Temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Irak Başbakanı Ali Zeydi, başkent Bağdat’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki gerilimin azaltılması, krizlerin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için diplomatik çabaların artırılmasının ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ortaklığın geliştirilmesi ve ekonomik ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılması konuları değerlendirildi.

IRAK'TA ZEYDİ-BARRACK GÖRÜŞMESİ

Taraflar arasındaki ortaklığın geliştirilmesi ve karşılıklı çıkarları sağlayarak kalkınma sürecini destekleyecek ekonomik ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılmasının ele alındığı görüşmede, bölgedeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve istikrarın karşı karşıya olduğu zorluklar ile gerilimin azaltılması, krizlerin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi ele alındı.

ZEYDİ, TRUMP'LA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Zeydi ile Barrack arasındaki görüşme, Irak Başbakanı’nın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden yaklaşık bir saat sonra yapıldı. Zeydi ve Trump’ın telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler, güvenlik durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alınmıştı. İki ülke arasındaki eş güdüm ve istişarenin önemine vurgu yapılan görüşmede, bölgesel istikrarın desteklenmesi ve krizlerin çözümünde diyalog ile diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır