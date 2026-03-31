Irak'da ABD'li gazeteci Shelly Kittleson kaçırıldı! Geniş çaplı operasyon başlatıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’li gazeteci Shelly Kittleson, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından insanların gözü önünde kaçırıldı. Kittleson, Bağdat’ın merkezindeki Saadun Caddesi’nde bulunan Filistin Oteli yakınlarında zorla araca bindirildi. Olayın ardından Irak güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı. Kittleson’ın kaçırılma anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

1 KİŞİ YAKALANDI

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçırma olayına karıştığı düşünülen şüphelilerden birinin yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Bu akşam yabancı bir gazeteci kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştır. Olayın hemen ardından ilgili güvenlik güçleri, elde edilen istihbarat bilgileri ve yoğun saha çalışması doğrultusunda failleri takip etmek üzere operasyon başlatmıştır" denildi.

Açıklamada, "Takip ve kovalamaca sonucunda kaçıranlara ait bir araç kuşatıldı. Şüpheliler kaçmaya çalışırken kullandıkları araç devrilince güvenlik güçleri bir şüpheliyi yakalayarak olayda kullanılan araçlardan birine el koydu" ifadeleri kullanıldı.

IRAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, kaçırılan ABD’li gazetecinin kurtarılması ve olayla bağlantılı diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü, suça karışan herkes hakkında yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Uzun yıllardır Irak ve Orta Doğu’daki siyasi ve güvenlik gelişmelerini takip eden Kittleson, uluslararası medya kuruluşları için serbest olarak çalışıyor. Kittleson, özellikle Irak’taki siyasi ve güvenlik konularına ilişkin haber ve analizleriyle tanınıyor.

