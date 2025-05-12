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Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama! "Irak Cumhuriyeti, PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılamaktadır"

Irak hükümeti, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kararın bölgenin istikrarı için katkı sağlayacağının altını çizdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama! "Irak Cumhuriyeti, PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılamaktadır"
Begüm Özkaynak

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Irak Cumhuriyeti, PKK’nın kendini feshetme, silahlı çatışmayı durdurma ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu karar, Irak ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye katkı sağlayacak olumlu ve önemli bir adımdır" denildi.

"GERÇEK BİR FIRSAT SUNMAKTADIR"

Bakanlık, "Bu karar, kalıcı barış çabalarını ileriye taşımak ve onlarca yıldır bölge halklarını etkileyen uzun süreli çatışmaları sona erdirmek için gerçek bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Bakanlık, barış ve istikrarı pekiştirecek her türlü çabayı desteklediklerini yineleyerek, güvenlik tehditlerinin diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesinin bölge halklarının güvenlik ve kalkınma beklentilerine cevap vereceğini vurguladı.

(İHA)

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pkk Dışişleri Bakanlığı Irak fesih
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