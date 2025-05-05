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Irak'ı kum fırtınası vurdu! Yüzlerce kişi tedavi altına alındı; 4 ölü, 3 yaralı

Irak'ta dünden bu yana etkili olan kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yüzlerce kişi de hastanede tedavi altında alındı. Yetkililer, uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Irak'ı kum fırtınası vurdu! Yüzlerce kişi tedavi altına alındı; 4 ölü, 3 yaralı

Irak'ın Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok kentinde etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde Serha kontrol noktası yakınlarında kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ!

Yetkililer, kazanın fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini belirtti.

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400 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi altında alındı. Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak kum fırtınası
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