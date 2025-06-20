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Irak'ın başkenti neresi? Irak'ın başkenti hakkında bilgiler

Asya’nın en batı kısmında yer alan ve Batı Asya olarak adlandırılan bölge, Arap Yarımadası, Mezopotamya, Kıbrıs Adası, Anadolu, Sina Yarımadası’nı da içine alan bir bölgedir. Doğuda Güney Asya, kuzeydoğuda Orta Asya yer alırken 8 deniz tarafından çevrelenmektedir. Irak da Batı Asya’da yer alan ülkeler arasında yer almaktadır.

Irak'ın başkenti neresi? Irak'ın başkenti hakkında bilgiler
Ferhan Petek

Irak, Batı Asya’da yer alan ülkelerden biridir. Doğusunda İran, kuzeyinde Türkiye, güneydoğusunda Basra Körfezi ile Kuveyt, güneybatısında Ürdün, batısında Suriye, güneyinde ise Suudi Arabistan ile sınır komşulukları bulunmaktadır. Yüzölçümü 438.217 kilometrekare olan ülke bu bakımdan dünya genelindeki listede 58. sırada yer almaktadır. Yaklaşık olarak 46 milyondan daha fazla olduğu bilinen nüfusu ile en kalabalık 31. ülke konumunda kabul edilmektedir.

Milattan önce altıncı yüzyıldan itibaren Irak’ın Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan verimli ovaları, Mezopotamya adı verilen ve bu isimle bilinen bölgede ilk medeniyetlerin, ilk imparatorlukların ve ilk şehirlerin doğmasına da gerekli olan ortamı sağlamıştır. Akadlar, Asurlular, Sümerler gibi medeniyetler bu bölgede oluşmuştur. Mezopotamya bölgesi; burada denizcilik, zaman ölçümü, takvim, matematik, yazı sistemleri, tekerlek, yelkenli tekne ve hukuk gibi farklı alanlarda gelişimler yaşanmış olması nedeni ile medeniyet açısından oldukça önemli bir bölge olarak kabul edilmiş ve medeniyetin beşiği olarak da isimlendirilmiştir.

Müslüman toplulukların Mezopotamya bölgesini fethetmesinin ardından Abbasi Halifeliği için Bağdat önemli bir bilim merkezi ve başkent olarak kabul edilmiştir. İslamiyet’in altın çağını yaşadığı dönemde dünya genelinde bir bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Beytü'l-Hikme ve benzeri kurumlar da bu bölgede kurulmuştur.

1932 yılında Irak bağımsızlığını ilan etmiştir. Çatışma ve istikrarsızlık dönemleri yaşamış olan ülkede önemli askeri ve ekonomik gelişmeler de yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Irak İngilizlerin manda yönetimi altına girmiştir. 1932 yılında bağımsız bir krallık olmuştur ve 1958 yılında gerçekleşmiş olan askeri darbe ile monarşi sona ermiştir. Daha sonraki süreçte cumhuriyet ilan edilmiştir.

1968 yılında Arap Sosyalist Baas Partisi tarafından iktidar ele geçirilmiştir ve ülkede tek partili bir rejim kurulmuştur. 1980 ve 1988 yılları arasında ülke İran ile önemli bir savaş girmiştir. Bu savaşın ardından Kuveyt’i işgal etmiş ve bu işgal de 1991 tarihli Körfez Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur. Birçok farklı dönemden geçen ve çeşitli dönüm noktaları yaşayan Irak gelişmesi devam eden bir orta güç olarak kabul edilmiştir.

Federal bir parlamenter cumhuriyet ile yönetilmekte olan Irak ülkesi çeşitlilik gösteren bir coğrafyaya ve nüfusa sahip bir ülkedir. Ayrıca vahşi yaşama da ev sahipliği yapmaktadır. Halkın çoğunluğu Müslümandır. Toplumdaki bu çeşitlilik dilde de etki etmiştir.

Ülkenin resmi dilinin Arapça dili olmasına rağmen farklı bölgelerde başka diller de konuşulmaktadır. Ükede demonim Iraklı halktan oluşmaktadır. Birleşik Krallık’tan 1932 yılında ayrılan Irak Cumhuriyeti 1958 yılının temmuz ayında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bugün kullanılan mevcut anayasa ise 15 Ekim 2005 tarihinde kabul edilmiştir.

Irak’ın yüzölçümü 437.072 kilometrekaredir. Nüfusu yaklaşık olarak 46.523.657 civarındadır. Para birim olarak Irak Dinarı’nın kullanıldığı ülke Osmanlı Devleti ile İranlı hanedanları arasında yaşanan egemenlik savaşlarına da şahit olmuştur. Bu mücadele 1939 yılında Osmanlı’nın başarısı ile sonuçlanmıştır ve Irak 1917 yılına dek Osmanlı yönetiminde kalmıştır.

Irak'ın başkenti neresidir?

Irak’ın en büyük şehri ve başkenti Bağdat şehridir. Medeniyetin beşiği olarak bilinen Bağdat, yüzlerce yıl boyunca İslam dünyasında kültür, ticaret ve bilim alanlarında son derece önemli bir yerde olmuştur.

Bağdat, Orta Doğu’da Tahran ve Kahire’den sonra en büyük üçüncü şehir olma özeliğine de sahiptir. İsmi Farsça kökenli olan şehir "Tanrı’nın Verdiği" ya da "Tanrı Hediyesi" olarak anlamlandırılmaktadır. Abbasi Halifesi tarafından başkent olarak ilan edilmiş olan Bağdat şehri için bu isim yerine Ebu Cafer, Buğdan, Zevra gibi isimler de kullanılmıştır.

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Bağdat Irak baskent
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