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Irak'ın Kerkük kentine füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentine füze saldırısı düzenlendi

Uluslararası Kerkük Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 23.30 sularında kaynağı henüz bilinmeyen 3 füze havalimanına düştü.

Füzelerden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu.

Kerkük Uluslararası Havalimanı itfaiyesince yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda 1 kişi hafif yaralandı. Pist ya da havalimanının diğer tesislerinde herhangi bir hasar kaydedilmedi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kerkük'ün Urube semtine bir füzenin düştüğünü belirtti.

Füzenin semtteki bir evin çatısına düştüğünü ve olayda evin zarar gördüğünü aktaran kaynak, olayda can kaybının olmadığı bilgisini verdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kerkük
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