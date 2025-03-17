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  4. Irak'ta geleneksel 'Gargee'an' etkinlikleri düzenlendi: Ramazan ayında çocuklar için anlamı büyük...

Irak'ta geleneksel 'Gargee'an' etkinlikleri düzenlendi: Ramazan ayında çocuklar için anlamı büyük...

17.03.2025 15:18
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17.03.2025 15:18
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Körfez ülkelerinde her yıl Ramazan ayının 14. gecesinde düzenlenen 'Gargee'an' etkinlikleri, özellikle çocuklar için büyük bir anlam taşıyor. Irak’ın Basra kentinde bu gece, her yaştan insan tarafından coşku ve heyecanla bekleniyor. Detaylar haberimizde...

'Gargee'an', Ramazan’ın ilk yarısında oruç tutan çocukları ödüllendirmenin yanı sıra, onları Ramazan’ın geri kalanında da oruç tutmaya teşvik eden renkli bir halk festivaline dönüşüyor.

AA-20250315-37351638-37351612-IRAKTA_COCUKLARI_ORUC_TUTMAYA_TESVIK_EDEN_GELENEKSEL_GARGEEAN_KUTLANIYOR

Bu özel gece, anne babaların, Kur’an-ı Kerim’den 15 cüz ezberleyen çocuklarını şekerlemeler ve hediyelerle ödüllendirdiği bir gelenek olarak da önem taşıyor.

AA-20250315-37351638-37351628-IRAKTA_COCUKLARI_ORUC_TUTMAYA_TESVIK_EDEN_GELENEKSEL_GARGEEAN_KUTLANIYOR

'Gargee'an' geleneği, Ramazan ayında çocukların dini ve kültürel bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinlik olarak her yıl kutlanıyor.

RAMAZAN AYININ 14. GECESİNDE DÜZENLENİYOR

Körfez ülkelerinde, çocukları oruca teşvik etmek amacıyla her yıl Ramazan ayının 14. gecesinde 'Gargee'an' etkinlikleri düzenleniyor.

AA-20250315-37351638-37351618-IRAKTA_COCUKLARI_ORUC_TUTMAYA_TESVIK_EDEN_GELENEKSEL_GARGEEAN_KUTLANIYOR

HER YIL BASRA KENTİNDE HEYECANLA BEKLENİYOR

Irak’ın Basra kentinde, bu gece başta çocuklar olmak üzere her yaştan kişi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

AA-20250315-37351638-37351612-IRAKTA_COCUKLARI_ORUC_TUTMAYA_TESVIK_EDEN_GELENEKSEL_GARGEEAN_KUTLANIYOR

'Gargee'an' adı verilen bu gece, büyük küçük herkesin katıldığı bir halk festivaline dönüşerek, çocukların Ramazan’ın ilk yarısında oruç tutmalarını ödüllendiriyor ve onları Ramazan’ın geri kalanında da oruç tutmaya teşvik ediyor.

AA-20250315-37351638-37351614-IRAKTA_COCUKLARI_ORUC_TUTMAYA_TESVIK_EDEN_GELENEKSEL_GARGEEAN_KUTLANIYOR

15 CÜZ EZBERLEYEN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİYOR

Ramazan ortasında anne babalar, Kur’an-ı Kerim’den 15 cüz ezberleyen çocuklarını şekerlemeler ve hediyelerle ödüllendiriyor, bu da 'Gargee'an' geleneğinin başlangıcını oluşturuyor.

AA-20250315-37351638-37351633-IRAKTA_COCUKLARI_ORUC_TUTMAYA_TESVIK_EDEN_GELENEKSEL_GARGEEAN_KUTLANIYOR

(AA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Irak Ramazan ramazan ayı
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