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Irak'ta genel seçimler 11 Kasım'da yapılacak

Irak'ta, 2025 yılı genel seçimlerinin 11 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

Irak'ta genel seçimler 11 Kasım'da yapılacak

Irak'ta bu yılın sonunda planlanan genel seçimlerin tarihi belli oldu. Irak Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğinde sabah saatlerinde yapılan toplantıda, genel seçimlerinin 11 Kasım tarihinde yapılmasına karar verildi.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, geçtiğimiz ay seçmen kayıtlarının güncellenmesi sürecinin başladığını duyurmuştu. Komisyon Sözcüsü Cumane Gellay 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 milyon seçmenin parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olduğunu ifade etmişti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Irak
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