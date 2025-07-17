Irak'ta facia! Alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Irak'ın Vasıt Vilayetinin Kut kentinde yer alan bir restoran ve AVM’de nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı. Vasıt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çıkan yangında şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Vasıt Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin bir kısmının kadın ve çocuk olduğu bildiriliyor. Hyper market ve restoranın yer aldığı birkaç katlı binada çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı öğrenilirken can kaybının yükselmesinden endişe edildiği bildirildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ayrıca korkunç olay nedeniyle Irak’ta üç günlük genel yas ilan edileceği de belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

