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Irak'ta facia! Alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Irak'ta bir alışveriş merkezinde büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının yükselmesinden endişe duyulurken, facianın ardından 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta facia! Alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü
Melih Kadir Yılmaz

Irak'ın Vasıt Vilayetinin Kut kentinde yer alan bir restoran ve AVM’de nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı. Vasıt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çıkan yangında şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Irak ta facia! Alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü 1

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Vasıt Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin bir kısmının kadın ve çocuk olduğu bildiriliyor. Hyper market ve restoranın yer aldığı birkaç katlı binada çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı öğrenilirken can kaybının yükselmesinden endişe edildiği bildirildi.

Irak ta facia! Alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü 2

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ayrıca korkunç olay nedeniyle Irak’ta üç günlük genel yas ilan edileceği de belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
yangın Irak
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