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Irak'ta Uluslararası Musul Havalimanı restorasyonun ardından açıldı

Irak'ta restorasyonu tamamlanan Uluslararası Musul Havalimanını açılışı gerçekleştirildi.

Irak'ta Uluslararası Musul Havalimanı restorasyonun ardından açıldı

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, havalimanın açılışına Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Savunma Bakanı Sabit Abbasi ve Musul Valisi Abdulkadir Dahil katıldı.

Sudani, Musul Havalimanının 2 ay sonra "tamamen faaliyete" geçeceğini belirtti.

Musul Havalimanı, Irak'ta Bağdat, Basra, Necef, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'in ardından yedinci liman oldu.

Musul Havalimanı, 1920'li yıllarda İngilizler tarafından askeri havalimanı olarak inşa edilmiş, daha sonra sivil uçuşlara açılan liman, uzun yıllar devre dışı bırakılmıştı. ABD güçleri, 2003'te Irak'ı işgal ederken söz konusu havalimanını askeri üs olarak kullanmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak havalimanı musul
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