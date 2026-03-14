Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne füze! Yerleşkede yangın çıktı

Irak’taki ABD Büyükelçiliği’nin Bağdat’taki yerleşkesindeki helikopter pistine füze isabet ettiği bildirildi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıkarken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilikten alev ve dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak’ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu. Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.

Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

