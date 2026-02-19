HABER

İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!

Dünyanın merakla takip ettiği ABD-İran krizinde olası saldırı senaryoları her gün başka bir boyut kazanıyor. Son olarak güvenlik yetkilileri ABD ordusunun olası bir saldırı için cumartesi itibarıyla hazır olduklarını Trump'a iletti. Saldırıyla ilgili son sözü Trump söyleyecek.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump’a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği iddia edildi.

"ORDU CUMARTESİ HAZIR"

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler sürerken, ABD merkezli yayın kuruluşu CBS çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. CBS’in ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump’a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği bildirildi.

ABD HÜKÜMETİ SESSİZ KALDI

Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirten yetkililer, muhtemel saldırı kararının hafta sonunun ötesine sarkabileceği ifade etti. İran’a saldırı ihtimalinin kesinleşmesi halinde, ABD’nin misilleme ihtimaline karşılık Orta Doğu’daki personelini Avrupa'ya veya ABD'ye çekeceği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın, söz konusu iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

GÖZLER TRUMP'IN ÜZERİNDE

ABD merkezli CNN haber kanalı ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde İran’a muhtemel saldırı için hafta sonuna işaret etti. Trump’ın nihai kararı vermediği ve en iyi hareket tarzının ne olduğu konusunda danışmanlarına ve müttefiklerine danıştığı aktarıldı. Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgilendirildiğini ifade eden bir kaynağın, "Başkan bu konu üzerine çok zaman harcıyor" sözlerine yer verildi. Trump’ın muhtemel bir saldırı konusunda hafta sonuna kadar karar verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.
