İran ABD'li komutanlar için cadı avı başlattı: "Peşlerindeyiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bölgedeki ABD askeri varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD’ye ait tüm üslerin imha edilmesi nedeniyle ABD’li komutan ve askerler kaçmış ve üs dışındaki gizli noktalara sığınmıştır. Biz de ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz" dedi.

"SAKLANDIKLARI YERLERİ BİLDİRİN"

Bölge ülkelerinin halkına da çağrıda bulunan Zülfikari, "Bölge ülkelerinin halkından bu kişilerin saklandıkları yerleri bildirmelerini ve kendi güvenlikleri için ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasını talep etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA